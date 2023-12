Thaiane "Pancadão" Souza vai lutar pelo título dos pesos-palhas do SFT - (Foto: Divulgação)

Thaiane "Pancadão" Souza vai lutar pelo título dos pesos-palhas do SFT (Foto: Divulgação)

Publicado 14/12/2023 10:00 | Atualizado 14/12/2023 12:54

Invicta desde 2020 e embalada por uma sequência de cinco vitórias, Thaiane "Pancadão" Souza vai lutar pelo título dos pesos-palhas do SFT no próximo domingo (17/12), na capital paulista. Para a atleta da CMSystem, mais do que uma peça de metal, o cinturão pode significar o passaporte para o mundo.



"Eu acredito muito que esta vitória e o cinturão devem me deixar muito próxima de um contrato com o UFC! Já estou há um bom tempo galgando por essa oportunidade, já tenho uma década como profissional e agora me considero pronta para voos maiores", afirma a gaúcha de Passo Fundo.