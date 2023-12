Ex-UFC, Rony Jason luta na Bósnia e visa disputa de cinturão - (Foto: Divulgação FNC)

Ex-UFC, Rony Jason luta na Bósnia e visa disputa de cinturão(Foto: Divulgação FNC)

Publicado 15/12/2023 10:00 | Atualizado 15/12/2023 12:34

Após duas vitórias seguidas, Rony Jason almeja manter seu bom momento e se aproximar de mais uma chance de disputar um cinturão na carreira. Neste sábado (16), o brasileiro encara Tariel Abbasov, no Fight Nation 14, que acontece na Bósnia.



Para este confronto, o ex-lutador do UFC adiantou que não pretende fugir de sua principal característica: a agressividade. Com dois nocautes seguidos e retomando um bom momento no MMA, Jason afirmou que, mesmo contra um rival invicto pela frente, sua ideia é não deixar essa vitória nas mãos dos jurados.



"Nunca planejo muita estratégia. Sou mais ação e reação. Tenho 17 vitórias, sendo oito nocautes e oito finalizações, então se a luta ficar em pé, busco o nocaute, se for para o chão, a finalização. 95% das minhas derrotas são por pontos, porque fico pensando em me poupar e acabo cansando no final, deixando o cara aproveitar a luta. Vou sentir a luta, ele é um cara em ascensão, 10 anos mais novo. Mas isso não me abala. Vou entrar para nocautear ou finalizar essa luta", disse.