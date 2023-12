Jungle Fight 123 fecha o ano da organização com chave de ouro - (Foto: Divulgação)

Jungle Fight 123 fecha o ano da organização com chave de ouro(Foto: Divulgação)

Publicado 15/12/2023 17:15 | Atualizado 15/12/2023 17:16

Atual campeão peso leve do Jungle Fight, Arcângelo Anjo sofreu uma lesão e precisou sair do card da 123ª edição do maior evento de MMA da América Latina, marcada para o próximo sábado (16/12), na capital paulista. Em seu lugar no duelo contra Lucas Campos entrou Marcelo Medeiros. A luta vale o cinturão interino.



Os dois atletas pesos leves venceram o duelo contra a balança na tarde desta quinta-feira. O clima esquentou na última encarada entre eles antes da arena Jungle fechar. Isso porque Lucas Campos colocou um disfarce para provocar Marcelo Medeiros, que não gostou da brincadeira e partiu para cima, precisando ser contido.



Após um 2023 com seguidas quebras de recordes de audiência, o Jungle Fight 123 fecha a temporada do Brasileirão do MMA. O show de lutas será transmitido ao vivo pelo Sportv 2 e pelo canal Combate, a partir das 19h, no horário de Brasília. A TV Globo exibe os destaques logo após o programa "Altas Horas".



Comprovando a filosofia da "selva", que exalta aqueles que lutam para vencer mesmo que o resultado positivo não venha, Lucas Campos chega para a disputa após perder por decisão para Arcângelo Anjo, em agosto deste ano. Ou seja, a ideia na concepção do card era promover a revanche imediata.

Aos 28 anos, Lucas Campos, representante de São Paulo e do karatê, chega com um cartel de cinco vitórias, todas por nocaute, em 12 lutas. Também paulista, Marcelo Medeiros, 38, vai para a guerra para defender a sua invencibilidade de pelo menos cinco vitórias em cinco lutas - números registrados oficialmente.



O card conta com alguns nomes frequentes da organização. Vindo de uma disputa de cinturão, o alagoano Luiz Paulo Barbosa enfrenta o mineiro Jean Pernalonga no peso-galo; embalado por cinco vitórias, todas por via rápida, em seis lutas, o gaúcho Gabriel dos Anjos encara o paranaense Eduardo Garvon no peso médio.



"O card está à altura do que foi o ano de 2023 no Jungle Fight. Alto nível. Só guerreiros. O ano de 2024 promete para muitos deles e também para o nosso MMA, já que o nosso trabalho está apenas começando. E nada melhor que fechar o ano aqui em São Paulo-SP, a capital da luta, a capital do esporte.", disse Wallid Ismail.



"A cidade de São Paulo é uma grande parceira e sempre mostrou isso. Neste ano a parceria se intensificou ainda mais. Agradeço ao prefeito Ricardo Nunes, ao vereador do esporte George Hato, à deputada federal Renata Abreu, ao secretário de esporte Cacá Vianna e ao chefe de gabinete Ricardo Calciolari.", completou.



O Jungle Fight 123 é a sexta edição do evento na cidade de São Paulo no ano de 2023.



"O card está de altíssimo nível e tenho certeza que será mais uma edição de casa cheia. Os lutadores mostraram estar muito bem preparados, então acredito que mais uma vez teremos mais um grande evento. Agradeço à família Jungle Fight e a todos os lutadores pela parceria. O prefeito Ricardo Nunes está muito contente", exaltou o vereador George Hato.



Jungle Fight 123

São Paulo-SP

Sábado, 16 de dezembro de 2023



70kg: Lucas Campos (SP) x Marcelo Medeiros (SP)



70kg: Bruno Guimarães (BA) x Elton Rodrigues (SP)



57kg: Luiz Paulo Barbosa (AL) x Jean Felipe de Souza (MG)



84kg: Gabriel dos Anjos (RS) x Eduardo Garvon (PR)



77kg: João Paulo Santos (SP) x Lucas Rodrigues (RJ)



77kg: Morramad de Araújo (AM) x Gabriel Lopes (SP)



84kg: Nathan Oliveira (SP) x Edson Silva (GO)



77kg: Jeferson Do Bronxs (SP) x Emmanuel Travassos (RJ)



70kg: Jaimison Cisterna (SP) x Pablo Silva (SP)



61kg: Erick Castro (AM) x Victor Santos (RJ)



120kg: Carlos Sena (SP) x Matusalem Santos (RJ)



66kg: Gabriel Oliveira Roque (SP) x Marcelo Prado (SP)



93kg: Marcos Vinicius Rezende (SP) x Gabriel Suniga Grillo (SP)