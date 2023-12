Pantoja manteve o cinturão dos moscas no UFC 296, em Las Vegas - (Foto: Reprodução)

Publicado 18/12/2023 10:00 | Atualizado 19/12/2023 11:38

O UFC 296 encerrou com estilo a temporada de 2023 do Ultimate. O card contou com grandes nocautes e finalizações em Las Vegas (EUA), na noite de sábado (16). O main event não entregou tudo o que prometia nas prévias, apesar disso, Leon Edwards dominou Colby Covington e segue como campeão dos meio-médios. Já o brasileiro Alexandre Pantoja realizou a primeira defesa de título dos moscas e manteve a coroa da categoria. O carioca superou Brandon Royval após cinco rounds por decisão unânime.



Além de Pantoja, o Esquadrão Brasileiro teve mais três atletas no UFC 296 - todos eles em ação no card preliminar. A única que saiu com o resultado positivo foi a peso-mosca Ariane Lipski, que finalizou Casey O'Neill. Já Karol Rosa e Lucas Almeida foram superados por Irene Aldana e Andre Fili, respectivamente.

Os dois primeiros rounds da disputa foram mornos e sem muita ação de ambos os atletas na luta principal do UFC 296. Leon Edwards controlou bem a distância com chutes na perna de Colby Covington, que não conseguia avançar para tentar a luta agarrada e ficou girando o octógono. No terceiro assalto, as ações seguiram similares, no entanto, "Chaos" chegou a derrubar, mas não foi efetivo no chão. O inglês também apresentou suas armas no Grappling e aplicou uma double leg.O embate seguiu sem muitas ações nos dois últimos assaltos. Os lutadores até se alternaram em disputas de Grappling. Leon quase finalizou com uma guilhotina, enquanto Colby terminou por cima o duelo. No fim, por unanimidade, Edwards venceu a disputa e manteve o cinturão dos meio-médios no UFC 296. Já Covington, pela terceira vez, perde a chance de se tornar campeão do UFC.Alexadre Pantoja acelerou o confronto desde os primeiros instantes do round inicial. O brasileiro aplicou uma blitz em Brandon Royval, sem deixá-lo à vontade na disputa. Já na segunda parcial, o brasileiro adotou uma postura mais estratégica, derrubou e trabalhou no chão. Na luta em pé, acertou um golpe em cheio e deixou o americano cambaleando.No terceiro assalto, Pantoja voltou a derrubar com certa facilidade, chegou próximo de finalizar, mas Royval resistiu e passou a crescer na luta. O americano trabalhou na média distância e foi colocando golpes rápidos. No quarto round, o panorama seguiu semelhante, onde o carioca derrubou e quase finalizou.Na última parcial, Royval voltou melhor e desferiu ataques no campeão. No entanto, Pantoja se recompôs e voltou a derrubar para neutralizar o oponente. No fim, por unanimidade, o brasileiro voltou a vencer o americano e manteve o cinturão no UFC 296, em sua primeira defesa de título no peso-mosca.Em uma das lutas mais aguardadas do UFC 296, Paddy Pimblett e Tony Ferguson tiveram uma movimentação interessante no primeiro round, mas na reta final da parcial, o inglês acelerou com uma combinação de jab-direto e quase terminou o combate. O ex-campeão do Cage Warriors trabalhou o ground and pound e até ensaiou uma finalização, mas sem sucesso. No segundo assalto, "The Baddy" derrubou com facilidade, mas não conseguiu progredir o jogo no solo.Após ter gastado muita energia no round anterior, Pimblett voltou desgastado fisicamente para a última parcial e viu Ferguson crescer. No entanto, apesar de ter esboçado algumas finalizações, "El Cucuy" não evitou a sétima derrota seguida no UFC e fica com futuro incerto no evento aos 39 anos. Já o peso-leve britânico, promessa da franquia, segue invicto no Ultimate, agora com cinco triunfos.O primeiro round teve como dona das ações Karol Rosa, que encontrou o melhor ponto de distância para conectar low kicks e impedir o avanço de Irene Aldana. A brasileira castigou a perna da adversária, que não deixou se abater e voltou com outra estratégia para a segunda parcial. A mexicana encontrou o timing para atacar e passou a colocar golpes no corpo da lutadora da PRVT.As atletas foram para o último e decisivo round empatadas. Aldana se manteve mais fiel ao plano de jogo e, nesta parcial, mirou mais ataques na cabeça de Karol. A brasileira respondeu e deu origem a uma guerra no UFC 296. No fim, por unanimidade, a mexicana ficou com o triunfo e se recupera do revés na disputa de título contra Amanda Nunes em junho. Já a brasileira agora marca 50% de aproveitamento nas últimas quatro lutas e não avança por uma disputa de cinturão nos galos.No primeiro round da disputa, Ariane Lipski frustrou algumas tentativas de queda de Casey O’Neill e foi impondo a trocação para minar a confiança da adversária. Melhor na disputa, a “Rainha da Violência” acertou um direito, já no começo do segundo round, que desestabilizou King”. No chão, a curitibana manteve toda a calma para pegar o braço da oponente e encaixar a finalização.Com o resultado no UFC 296, Lipski chega ao terceiro triunfo seguido no peso-mosca da companhia. A brasileira segue firme rumo ao title shot. Já O’Neill registra o segundo revés seguido na companhia.O combate no UFC 296 teve um início marcado pelo estudo de ambos os lados. O primeiro round foi se desenvolvendo com os lutadores arriscando pouco, mas quando Lucas Almeida tentou um ataque mais efetivo, Andre Fili respondeu de forma ríspida, onde acertou um cruzado de direita e levou o brasileiro ao knockdown. O americano ainda acertou mais alguns golpes até o árbitro Jason Herzog encerrar a disputa.Após estrear com vitória no UFC sobre Michael Trizano, Lucas conhece o segundo revés e começa a ficar ameaçado. Já Fili, com mais de 20 lutas pela franquia, volta a triunfar.Leon Edwards derrotou Colby Covington por decisão unânime dos juradosAlexandre Pantoja derrotou Brandon Royval por decisão unânime dos juradosShavkat Rakhmonov finalizou Stephen Thompson com um mata-leão no 2RPaddy Pimblett derrotou Tony Ferguson por decisão unânime dos juradosJosh Emmett derrotou Bryce Mitchell por nocaute no 1RAlonzo Menifield derrotou Dustin Jacoby por decisão unânime dos juradosIrene Aldana derrotou Karol Rosa por decisão unânime dos juradosCody Garbrandt derrotou Brian Kelleher por nocaute no 1RAriane Lipski finalizou Casey O’Neill com uma chave de braço no 2RTagir Ulanbekov finalizou Cody Durden com um mata-leão no 2RAndre Fili derrotou Lucas Almeida por nocaute técnico no 1RShamil Gaziev derrotou Martin Buday por nocaute técnico no 2R