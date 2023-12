Pantoja defende o título dos moscas diante de Royval no UFC 296 - (Foto: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images)

Publicado 16/12/2023 17:00

Após uma temporada repleta de grandes eventos e lutas de altíssimo nível, o Ultimate chega ao seu último evento do ano de 2023 neste sábado (16), com o UFC 296, que será realizado em Las Vegas (EUA), e a noite promete ser especial para o Brasil. Na luta co-principal da noite, o recém-coroado campeão peso-mosca, o brasileiro Alexandre Pantoja (26v-5d), faz sua primeira defesa do título contra o número 2 do ranking da categoria, Brandon Royval (15v-6d).



Alexandre Pantoja, vale lembrar, conquistou o cinturão em julho, em uma verdadeira batalha contra Brandon Moreno, considerada por muitos uma das melhores lutas do ano do UFC. O carioca, que representa Arraial do Cabo em suas lutas, defenderá pela primeira vez o cinturão contra um adversário já conhecido, Brandon Royval.



Os dois se enfrentaram em agosto de 2021, e o brasileiro finalizou o americano no segundo round, garantindo o bônus de Performance da Noite. Desde então, Brandon Royval emplacou três vitórias consecutivas, incluindo duas vitórias pela via rápida ainda no primeiro round – a mais recente um nocaute sobre o brasileiro Matheus Nicolau, em abril. A revanche, agora valendo o cinturão, promete ser eletrizante.