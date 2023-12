BJJ Storm vem se preparando para uma temporada 2024 ainda melhor - (Foto: Divulgação)

Publicado 16/12/2023 12:00

Uma temporada de sucesso doBJJ Storm chegou ao fim. Agora, o evento de Jiu-Jitsu, que é referência em Minas Gerais e vem conquistando o Brasil, se prepara para 2024. E na última semana, a organização - que tem o faixa-preta Claudio Caloquinha como presidente - divulgou o seu calendário completo.



Ao todo, serão seis eventos no ano que vem, sendo quatro edições tradicionais e duas do BJJ Storm Contest.



Com a expectativa de lutas de alto nível e fortes emoções, a temporada vai ter início nos dias 16 e 17 de março, com o BJJ Storm 7, no SESC Contagem, e se encerra em dezembro, dias 21 e 22, com a histórica décima edição do evento.