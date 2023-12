Novo campeão dos leves, Maycon Kevin (de azul) venceu por nocaute técnico - (Foto: Elshaday Produções e Marcio Melo)

Publicado 19/12/2023 11:00 | Atualizado 19/12/2023 12:00

Realizada na última sexta-feira (15), no Ginásio Poliesportivo Municipal de Marituba, no Pará, a 27ª edição do Iron Man MMA fechou o ano da organização com chave de ouro. Na luta principal do evento, valendo o cinturão peso-leve, Maycon Kevin derrotou John Cyborg por nocaute técnico no primeiro round para se tornar o novo campeão da categoria até 70kg.



Já no co-main event, Cristiano Rodrigues venceu Thiago Gigante por decisão majoritária dos jurados em confronto pelo título interino dos meio-médios. Ao todo, o card do Iron Man MMA 27 contou com oito lutas, sendo seis encerradas por nocaute ou finalização, além do duelo de inclusão social entre Fernando Jackie Shan, portador da Síndrome de Down, e o lutador Rafael Manteiga.