Rafael dos Anjos (à direita) trocou farpas com inglês do UFC - (Foto: Reprodução)

Publicado 21/12/2023 12:00 | Atualizado 21/12/2023 12:44

Em ação no card principal do UFC 296, realizado no último sábado (16), Paddy Pimblett não teve maiores dificuldades para superar o veterano Tony Ferguson na decisão unânime dos jurados após três rounds disputados. Mesmo com o triunfo, onde manteve sua invencibilidade desde que chegou ao Ultimate, o inglês parece não ter impressionado os fãs e até mesmo outros lutadores da organização.



Ex-campeão peso-leve e com retorno programado para a categoria, em março, quando vai enfrentar o polonês Mateusz Gamrot no UFC 299, Rafael dos Anjos foi um dos que criticou a atuação de Paddy Pimblett. Por meio da sua conta oficial no "X" (antigo Twitter), o brasileiro classificou o inglês como "terrível": "Vocês não entenderam a piada. Pimblett é terrível. Eu venceria esse garoto sem (precisar fazer) um camp", escreveu Dos Anjos.



Em coletiva de imprensa após o UFC 296, o lutador inglês tomou conhecimento da declaração de Rafael dos Anjos através das redes sociais e, fazendo referência a Tony Ferguson, de 39 anos, chamou o brasileiro - que tem a mesma idade do americano - de "velho": "Ele (Rafael dos Anjos) é outro que está ficando velho. Se quiser que eu o tire (do esporte), eu farei isso", rebateu Paddy.