Geração UPP faturou título por equipes no Prime Experience Jiu-Jitsu (Foto: Divulgação)

Publicado 20/12/2023 09:00 | Atualizado 20/12/2023 18:24

Realizada no último domingo (17), no Ginásio do Morumbi, em São Paulo, a 31ª edição do Prime Experience Jiu-Jitsu mais uma vez correspondeu às expectativas de professores, atletas e organizadores, sendo um verdadeiro sucesso.



Ao todo, o evento reuniu cerca de 750 atletas, com mais de mil lutas. Entre as equipes, a grande campeã foi a Geração UPP, que conquistou um total de 72 medalhas, sendo 23 de ouro, 26 de prata e 23 de bronze.



A equipe, formada por jovens de comunidades do Rio de Janeiro, viajou para São Paulo com um total de 98 competidores. Coordenador do time no Prime Experience Jiu-Jitsu, o Sgt. PM e faixa-preta Thiago Diorgenes destacou a evolução e o crescimento dos atletas desde o ano passado, quando somaram 35 medalhas.



“É uma competição de nível nacional, que reúne as maiores equipes de Jiu-Jitsu do país e, consequentemente, atletas de alto rendimento. Foram meses de preparação para que tivéssemos este resultado maravilhoso. É muito bom ver a evolução e amadurecimento desses jovens. Estou muito orgulhoso", exaltou o professor da Geração UPP.