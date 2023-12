Tiago Mascarenhas falou sobre o que representa ser faixa-preta de Jiu-Jitsu - (Foto: Reprodução)

Tiago Mascarenhas falou sobre o que representa ser faixa-preta de Jiu-Jitsu (Foto: Reprodução)

Publicado 21/12/2023 09:00 | Atualizado 21/12/2023 12:10

"O projeto mais difícil que eu já tive a oportunidade de participar". Assim o empresário brasileiro Tiago Mascarenhas, radicado na Irlanda, resumiu sua experiência até se tornar faixa-preta de Jiu-Jitsu. A graduação aconteceu há uma semana, quando Tiago recebeu a honraria das mãos do seu professor, Jorge Santos.



O início da caminhada do hoje faixa-preta na arte suave começou em 2012/13, contou com alguns percalços, mas retornou com tudo em 2018, quando Tiago Mascarenhas começou a se dedicar até chegar no seu objetivo.



"Ser faixa-preta de Jiu-Jitsu representa a porta de um mundo imenso de oportunidades e responsabilidades. Muda tudo, como atleta, pessoa e empresário. Começo uma nova caminhada que representa a oportunidade de fazer algo diferente e servir de objeto de transformação através do esporte", comentou o empresário, que completou:



"O faixa-preta é aquele que treinou muito e busca conhecimento, ajudar aos amigos de treino dentro e fora do tatame… Faixa-preta é o exemplo, o que nunca desiste, aquele que mais serve… Você não recebe a faixa preta, você se torna um faixa-preta. Obrigado ao meu professor Jorge Santos por tudo que fez para mim e na minha vida, e a toda família JS BJJ".