Charles do Bronx é ex-campeão peso-leve do UFC (Foto: Reprodução UFC)

Publicado 21/12/2023 10:15 | Atualizado 21/12/2023 19:46

Uma das principais entidades de Jiu-Jitsu do Brasil, a CBJJE chegou ao fim de mais uma temporada em 2023. Ao longo do ano, foram diversos eventos realizados, lutas de alto nível e muitos campeões consagrados, com grandes nomes da arte suave participando dos eventos da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo.



Receber estrelas do Jiu-Jitsu - e da luta -, porém, não é uma novidade para a CBJJE, que ao longo da sua história, que começou na década de 90, já contou com vários astros nos seus tatames, entre eles, muitos nomes já brilharam ou brilham no UFC, maior organização de MMA do mundo.

A lista é extensa, e inclui feras como os ex-campeões do UFC Charles do Bronx, Jéssica Bate-Estaca e Claudinha Gadelha, além de Gilbert Durinho, Rodolfo Vieira, Demian Maia, entre outros craques.



Tainara é figurinha marcante no Mundial No-Gi da CBJJE, que ocorre anualmente (Foto: Divulgação)

Além dos "medalhões", nomes da nova geração do MMA também fazem da CBJJE uma escola para crescer no Jiu-Jitsu. A striker Tainara Lisboa, contratada pelo UFC recentemente e com duas vitórias em duas lutas na organização, é um dos exemplos.



"É uma experiência incrível participar dos campeonatos da CBJJE, um evento grande, que traz meninas de todos os locais de São Paulo e do Brasil. Eu sempre deixo no meu calendário para disputar o Mundial No-Gi, porque é um evento que além da boa organização, traz um alto nível técnico. Lutei nas faixas-branca, azul e roxa, e pretendo seguir lutando", comentou Tainara, que completou sobre a importância de competir:



"Acredito muito na importância de se desenvolver em todas as áreas, em especial o meu Jiu-Jitsu, já que eu sou uma striker. E vi, através dos campeonatos, uma oportunidade de entender como está o meu nível. Na academia não tem os fatores ansiedade, adversário novo, competição, isso gera uma adrenalina e faz a gente sentir o que precisa melhorar para alcançar nossa melhor versão".



Confira alguns dos atletas que já passaram pelo UFC e a CBJJE:



Gilbert Burns

Charles do Bronx

Rodolfo Vieira

Thomas Almeida

Ricardo Carcacinha

Diego Lopes

Claudia Gadelha

Jessica Bate-Estaca

Demian Maia

Tainara Lisboa

Lucas Mineiro

Kalindra Faria

Serginho Moraes

