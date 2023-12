Edição Beach Boxing do Rei da Praia contou com grandes combates - (Foto: Raphael Tavares / @raphaotv)

Edição Beach Boxing do Rei da Praia contou com grandes combates (Foto: Raphael Tavares / @raphaotv)

Publicado 22/12/2023 09:00 | Atualizado 22/12/2023 13:37

No último fim de semana, dia 16 de dezembro, o Nossa Praia Sports, em Manaus-AM, recebeu mais uma edição do evento Rei da Praia, pela primeira vez com disputas de Beach Boxing. Os combates foram divididos em três rounds de 1min30s cada, nas categorias iniciante, intermediário e profissional.



Idealizado pelo atleta de Wrestling, multicampeão e capitão da PM Tasso Alves, o evento reuniu diferentes modalidades da luta em pé e coroou um total de oito campeões no profissional, sendo seis homens e duas mulheres.



No feminino, Rayele Andreina faturou o GP até 50kg, enquanto Maria Benedita foi a campeã até 60kg. Já no masculino, os títulos ficaram com Josmel Reyes (60kg), Marcos Pacu (66kg), Wesley Ligeirinho (72kg), Júlio Tayson (80kg), Lucas Batista (90kg) e, por fim, Jeferson Santos, dono do cinturão até 100kg.



Animado com mais uma edição de sucesso do Rei da Praia, Tasso Alves comentou sobre o seu objetivo: "Quero deixar um legado para o esporte amazonense. Sou atleta há mais de 30 anos, passei pelo Judô, Jiu-Jitsu, Wrestling, Beach Wrestling e meu foco é deixar um legado aqui no Amazonas. Quando a gente coloca a marca Rei da Praia nos eventos, podem ter certeza que vai ser um show".

Tasso (segundo da direita para a esquerda) falou sobre seu objetivo com o Rei da Praia (Foto: Raphael Tavares / @raphaotv)

Além das lutas de alto nível, a competição também contou com grandes nomes das artes marciais em ação, entre eles feras do MMA representando Bellator e Jungle Fight, por exemplo. Já a manauara Ketlen Esquentadinha, lutadora do UFC, fez questão de prestigiar o Rei da Praia - edição Beach Boxing e elogiou a iniciativa.



"Eventos assim são importantes pois dão aos atletas uma oportunidade de aprender coisas novas, um lugar onde você consegue treinar sua resistência, novas técnicas e afiar o jogo. O Tasso e sua equipe estão de parabéns pelo trabalho", afirmou Ketlen, que ainda deixou um recado para os lutadores que buscam seu lugar ao sol:



"A palavra é persistência. A vida de todo o atleta tem altos e baixos, e para você chegar onde quer, precisa persistir. Esse é o meu conselho: persista e não desista do seu sonho", completou.

Por fim, o empresário Eurico Tavares, um dos patrocinadores do evento, ressaltou a importância do esporte na formação dos jovens e para as pessoas em geral: "Nós sabemos o quanto o esporte é importante na vida de tantos adolescentes, assim como homens e mulheres; nas comunidades, temos o caminho das drogas, do crime, a falta de ensino, e o esporte traz para a realidade do bem, que é cuidar da saúde, ter disciplina e respeito ao próximo. No que eu puder ajudar para que todos tenham acesso ao benefício do esporte, eu irei fazer".