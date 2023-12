Ex-lutador, Rafael Feijão é o atual presidente do LFA na América do Sul - (Foto: Divulgação)

Publicado 22/12/2023 14:00 | Atualizado 22/12/2023 14:49

Indo para o seu terceiro ano no Brasil, o LFA anunciou as primeiras edições em solo brasileiro em 2024. A temporada será aberta no dia 27 de janeiro, no município paulista de Cajamar, com o LFA 175. As lutas do card ainda serão anunciadas. Depois, as datas são 23 de março, 3 de maio e 26 de julho.



A primeira edição do LFA no Brasil foi em julho de 2021. De lá para cá, foram mais 12 eventos, seis deles somente em 2023. O LFA 154, que aconteceu em março deste ano, em Cajamar-SP, atingiu a audiência de 100 milhões de espectadores mundo afora, a maior de todos os 173 eventos da história da organização.



Presidente do LFA na América do Sul, Rafael Feijão destacou o progresso da companhia nesses quase dois anos e meio de atuação no Brasil.



"Se a gente fizer uma comparação do primeiro LFA no Brasil, para esse último, a gente evoluiu em todos os sentidos, desde a estrutura física, os equipamentos, até o tratamento dos atletas, a relação interpessoal entre staff e equipes. A gente vem evoluindo edição a edição, e isso eu credito ao Ed Soares, que não se limita apenas ao lucro, ele pega parte das receitas geradas e reinveste no evento", frisa.



"Isso permite que a gente tenha um orçamento para pagar bolsas justas aos atletas e dar a melhor estrutura possível. Hoje o lutador entra no LFA e sai com um guarda-roupas completo… camisa, short, agasalho e boné da Venum, óculos da Fuel. Tem um Volvo de meio milhão de reais indo buscá-lo no aeroporto. É o tratamento que as estrelas merecem, e as estrelas de um evento de luta são os lutadores", completa.