Jake Paul derrotou Tyron Woodley duas vezes, ambas no Boxe(Foto: Divulgação)

Publicado 23/12/2023 18:00

A comunidade da luta aguardada ansiosamente para a estreia de Jake Paul no MMA, que está inicialmente programada para 2024. O youtuber, que vem se destacando no Boxe, assinou com a PFL para dar o pontapé inicial na modalidade.



Alguns nomes estão sendo especulados, como uma possível segunda luta contra Nate Diaz, onde "Problem Child" venceu o primeiro encontro na nobre arte. Ex-campeão do UFC e que já enfrentou Jake Paul duas vezes, Tyron Woodley declarou ao site "TMZ" que quer recepcionar o youtuber no MMA.



“Acho que se você (Jake Paul) vai lutar contra alguém no MMA, lute comigo. Fui eu que fiz os números (de pay-per-view) com você. Fui eu que tive milhões e milhões de visualizações na coletiva de imprensa. Eu que fui pentacampeão (do UFC). Fui eu que aceitei a luta com duas semanas de antecedência", comentou Woodley, que seguiu:



“Eu estava (filmando) Cobra Kai por 14 horas seguidas. Treinei às 3 da manhã e salvei aquele card (após lesão de Tommy Fury, que seria o adversário inicial de Paul). Esse card não iria acontecer. As pessoas não estariam comprando presentes de Natal, se eu não tivesse assumido a responsabilidade. Então, falar em lutar com alguém no MMA fora de mim é desrespeito", encerrou.