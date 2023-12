Luta entre Robert Whittaker e Paulo Borrachinha irá acontecer em 2024 - (Foto: Reprodução UFC)

Luta entre Robert Whittaker e Paulo Borrachinha irá acontecer em 2024(Foto: Reprodução UFC)

Publicado 22/12/2023 18:00

Após algumas semanas de especulação e até mesmo um clima de provocação entre as partes, agora é oficial! O duelo entre Paulo Borrachinha e Robert Whittaker foi oficialmente confirmado e vai acontecer no card do UFC 298, marcado para o dia 17 de fevereiro, em Anaheim, na Califórnia (EUA). O anúncio do combate foi feito na noite da última quinta-feira (21) por Dana White, presidente do Ultimate, e também divulgado pela organização por meio das redes sociais.



Vale ressaltar que o combate entre os lutadores já deveria ter acontecido no ano de 2021. No entanto, faltando poucos dias para a realização da luta, o brasileiro passou por uma forte gripe durante a preparação e precisou ser retirado do combate diante do australiano. Agora, o confronto volta a ser marcado e o vencedor do mesmo ficará em ótima posição para voltar a disputar o cinturão peso-médio, atualmente em posse de Sean Strickland.



Ocupando atualmente a sexta posição no ranking da divisão até 84kg, Paulo Borrachinha tem 16 lutas em seu cartel profissional no MMA, onde venceu 14 delas e foi superado apenas duas vezes. A última luta do brasileiro aconteceu em agosto do ano passado, quando venceu o ex-campeão da categoria, Luke Rockhold, por decisão unânime dos jurados. Vale ressaltar que o brasileiro já disputou o cinturão dos médios em setembro de 2020, no UFC 253, sendo derrotado por Israel Adesanya por nocaute técnico no segundo round.



Robert Whittaker tem 32 anos e, em seu cartel profissional de MMA, fez 31 lutas, onde venceu 24 vezes e foi derrotado em sete ocasiões. O australiano, terceiro colocado no ranking peso-médio, chegou ao Ultimate por meio do TUF “The Smashes”, no qual se sagrou campeão em 2012. Whittaker foi campeão interino do médios em 2017, ao superar Yoel Romero. No ano seguinte, lutou pela unificação do título da categoria contra Israel Adesanya, sendo nocauteado no segundo round. Os lutadores se reencontraram em 2022, quando o nigeriano saiu vencedor novamente, desta vez por decisão unânime. O australiano entrou octógono pela última vez em julho, onde foi nocauteado por Dricus Du Plessis no segundo round.