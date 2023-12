Tainara vem se adaptando ao formato de promoção do Ultimate - (Foto: Reprodução)

Tainara vem se adaptando ao formato de promoção do Ultimate(Foto: Reprodução)

Publicado 23/12/2023 12:00

Integrante do plantel do UFC desde maio deste ano, a peso-galo Tainara Lisboa parece já ter entendido como funciona a "mecânica" da maior organização de MMA do mundo. Em entrevista ao podcast "MMA com Oswaldo", a paulista falou sobre a separação do esporte com o entretenimento, onde muitos consideram que, atualmente, os lutadores precisam "vender algo" para conquistar boas posições no Ultimate.



"Eu acho que já está bem claro que o UFC é entretenimento. Não é só sobre lutar, é sobre o que você vende. Não importa. Se você é uma mulher bonita, você vende isso. Se é carismático, vende isso. Se é polêmico ou engraçado, você vende isso. Alguma coisa você tem que vender, mas tudo isso é implícito. A grande diferença é que uns chegam mais rápido que os outros", declarou Tainara Lisboa, que seguiu:



"Alguns (lutadores) tem caminho mais fácil que outros, porque alguma coisa o UFC viu de interessante em você. Ele entendeu que você é um produto 'vendável' e ele quer te colocar nos holofotes mais rápido. Isso é muito forte, só não vê quem não quer. É igual pedir luta... Tem que pedir. Eu estudo inglês. Já devia saber antes? Sim. Eu me preocupo com isso, por fazer parte de uma empresa internacional. Tem que estudar, se virar e cativar o público", finalizou a peso-galo.