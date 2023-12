Cerimônia premiou os destaques do Karate carioca em 2023 - (Foto: FKF)

Publicado 27/12/2023 08:00 | Atualizado 27/12/2023 16:51

No último dia 18 de dezembro, o Teatro Odylo Costa Filho, localizado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), recebeu uma cerimônia para homenagear os destaques do Karate carioca em 2023. Realizado pela Federação de Karate Fluminense (FKF), o evento reuniu diversas autoridades da modalidade, entre elas, Francisco Bezerra, presidente da Confederação Brasileira de Karate (CBK).



A cerimônia premiou atletas, Marcos Cutrim como melhor árbitro, além da Equipe Macaé / Clube de Regatas do Flamengo como destaque das 46 associações, sendo campeã do ranking estadual 2023.

Presidente da FKF, Flávio Alexandre comentou sobre o encontro, que ainda contou com a presença do Sindilutas (Sindicato de Lutas do Rio de Janeiro), além de Welbetth Porto de Rezende, prefeito de Macaé-RJ, e outras personalidades.



"Esse evento é muito importante para os atletas do estado, onde a gente coroa todo o esforço que eles tiveram durante o ano. É um evento para entregarmos os prêmios dos atletas, do melhor árbitro, da melhor associação e da melhor torcida. (...) Sem o apoio dos filiados seria muito difícil construir um espetáculo assim, valorizando essa galera que tanto merece e faz pelo Karate carioca. Além disso, é um aditivo bem-vindo (a entrega das medalhas do Prêmio Melhores do Ano nas Artes Marciais 2023) para abrilhantar ainda mais a festa. Juntos somos mais fortes", afirmou Flávio.

Flávio Alexandre e Fabrício Xavier durante o evento (Foto: FKF)

Buscando o crescimento e reconhecimento das artes marciais, o Sindilutas se fez presente na cerimônia representado pelo professor Fabrício Xavier, presidente da entidade, e Marcos Castro, onde homenagearam os atletas que se destacaram em 2023 no Karate com medalhas do Prêmio Melhores do Ano nas Artes Marciais, evento realizado em 23 de outubro, na Cidade das Artes-RJ, e que contou com o apoio da Prefeitura do Rio de Janeiro, da Secretaria de Esporte e Lazer do Rio, além do vereador Marcelo Arar.



Buscando o crescimento e reconhecimento das artes marciais, o Sindilutas se fez presente na cerimônia representado pelo professor Fabrício Xavier, presidente da entidade, e Marcos Castro, onde homenagearam os atletas que se destacaram em 2023 no Karate com medalhas do Prêmio Melhores do Ano nas Artes Marciais, evento realizado em 23 de outubro, na Cidade das Artes-RJ, e que contou com o apoio da Prefeitura do Rio de Janeiro, da Secretaria de Esporte e Lazer do Rio, além do vereador Marcelo Arar.

"Essa homenagem às pessoas que são importantes para o Karate é de muita felicidade. Que hajam mais prêmios assim, e no que pudermos auxiliar, podem contar com o Sindilutas. Promovemos em outubro passado a primeira edição do Prêmio Melhores do Ano nas Artes Marciais, e por ser a primeira edição, ocorreram algumas falhas, mas estamos aqui corrigindo isso pessoalmente", concluiu.