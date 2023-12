Cyborg e Kayla carregam uma longa rivalidade, mas nunca lutaram - (Foto: Reprodução)

Ex-campeã peso-pena do UFC e dona do cinturão da mesma categoria no Bellator, Cris Cyborg nunca escondeu seu desejo de fazer uma luta contra Kayla Harrison, e agora que a PFL (Professional Fighters League) - organização onde a americana atua - adquiriu as ações do Bellator, o combate pode estar bem próximo de, enfim, ser concretizado.



Como a brasileira sempre teve interesse em medir forças contra a ex-campeã da PFL e medalhista de ouro olímpica, Cris Cyborg considera que o melhor momento para o combate entre elas ser definido é o atual. Prova disso é que, por meio das suas redes sociais, a curitibana fez uma publicação em ritmo de Natal, onde mais uma vez manifestou seu interesse em enfrentar Kayla Harrison.



"Tudo que eu quero no Natal são os dois dentes da frente dela (Kayla Harrison)... os dois dentes da frente", escreveu a curitibana em sua conta oficial no "X" (antigo Twitter), no que seria uma espécie de paródia musical.