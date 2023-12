Alex Poatan segue treinando forte - (Foto: Reprodução UFC)

Publicado 27/12/2023 16:00 | Atualizado 27/12/2023 16:55

O ano de 2023 foi especial para Alex Poatan. Mesmo com a perda do título peso-médio em abril, quando foi derrotado por Israel Adesanya, o brasileiro deu a volta por cima, subiu para a categoria dos meio-pesados, derrotou Jan Blachowicz em julho e, em novembro, conquistou o cinturão da divisão na luta principal do UFC 295, quando derrotou Jiri Prochazka por nocaute no segundo round. Animado com o feito atingido, o paulista quer que o seu 2024 seja ainda melhor no âmbito esportivo.



Prova disso é que, em pleno Natal, na última segunda-feira (25), Alex Poatan foi treinar em uma academia de São Bernardo do Campo, em São Paulo, sua cidade natal. Após passar uns dias na Alemanha, o brasileiro retornou ao Brasil e já deu início aos treinos visando o ano de 2024. Animado com o que pode vir pela frente, o paulista deixou um recado para os seus fãs e, em suas redes sociais, divulgou imagens do treinamento, onde fez exerícios de musculação e uma leve atividade com golpes no saco de pancada.