Mundial No-Gi da CBJJE irá reunir craques do grappling brasileiro em ação (Foto: Alexsandro Pires Fotografia)

Publicado 28/12/2023 08:00 | Atualizado 28/12/2023 10:40

Após mais uma temporada de sucesso, a CBJJE começa seu 2024 com dois grandes campeonatos em janeiro: o Sul-Brasileiro de Jiu-Jitsu, nos dias 13 e 14, em Florianópolis-SC, e o Mundial No-Gi, que está marcado para acontecer 26, 27 e 28, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. As inscrições para ambos os eventos, vale citar, já estão abertas no site www.soucompetidor.com.br.



Principal competição sem quimono da CBJJE, o Mundial No-Gi promete reunir nomes de destaque da luta agarrada e importantes equipes. Além disso, contará com premiação em dinheiro para os campeões dos absolutos, em especial no adulto faixa-preta - masculino e feminino.