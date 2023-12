Hoje com 20 anos, Mica Galvão treina Jiu-Jitsu desde os 2 anos de idade - (Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 30/12/2023 17:00

O faixa-preta de Jiu-Jitsu Mica Galvão é, sem dúvidas, um dos nomes mais conhecidos do cenário atual da modalidade. Com apenas 20 anos de idade, o lutador já carrega uma incrível experiência na modalidade, com 18 anos de prática. Em participação no podcast "Cage Talk", o manauara revelou que o motivo de começar a treinar na arte suave com apenas dois anos de idade foi para poder ficar mais perto do seu pai e também mestre, Melqui Galvão, que devido aos compromissos profissionais, precisava se ausentar por muitas vezes.



"Meu pai não parava muito em casa e para que eu pudesse ficar mais próximo dele, eu comecei a praticar Jiu-Jitsu. Eu tinha mais ou menos uns dois anos de idade e ele era policial das 'Forças Especiais', então fazia missões que chegavam a durar uma semana e treinava à noite, e no Jiu-Jitsu ele não faltava. Depois comecei a frequentar aula de adultos, comecei a gostar bastante e até hoje eu estou aí", declarou Mica Galvão.