Belfort teve chances de finalizar Jon Jones pelo cinturão(Foto: Reprodução UFC)

Publicado 28/12/2023 17:00 | Atualizado 28/12/2023 17:31

Ao longo da sua longa e vitoriosa trajetória no MMA, Vitor Belfort protagonizou duelos marcantes, principalmente no UFC, e alguns deles repercutem até os dias de hoje. É o caso da disputa de cinturão meio-pesado que o brasileiro travou contra Jon Jones, em setembro de 2012, na luta principal do UFC 152, realizado em Toronto, no Canadá.



Na ocasião, Vitor Belfort acabou sendo finalizado por Jones no quarto round. Todavia, no combate em questão, o “Fenômeno” quase surpreendeu a todos. Ainda no primeiro round, o brasileiro pegou o braço do americano e encaixou um justo armlock. "Bones", então, se levantou e depois de alguns segundos defendeu o golpe, dando continuidade ao confronto.