Israel Adesanya não luta, mas vem curtindo as redes sociais(Foto: Reprodução Instagram)

Publicado 29/12/2023 10:00

Sem lutar desde que perdeu o cinturão dos médios do Ultimate para Sean Strickland, no UFC 293, em setembro, Israel Adesanya segue bastante ativo nas redes sociais. O "Izzy" usou sua conta oficial no "X" (antigo Twitter) para destacar o desempenho do seu país, a Nigéria, contra o Brasil na maior organização de MMA do mundo. O nigeriano compartilhou uma publicação exaltando a superioridade africana contra os atletas tupiniquins nos confrontos diretos, destacando um placar de 8 a 3 a favor de sua nação, além de enaltecer a sua influência e a do compatriota Kamaru Usman, ex-campeão meio-médio, para inspirar novos lutadores.



"Eu gosto deste tópico. Não consigo contar quantos brasileiros no UFC, acho que foram menos de 10 nigerianos ou um pouco mais no UFC. Vou te contar uma coisa: quando os nigerianos começarem a inundar o UFC com o que Kamaru e eu inspiramos... É GAME OVE", publicou Adesanya.



De acordo com uma pesquisa realizada pela TATAME através de arquivos de pesquisa, brasileiros e nigerianos se enfrentaram, na verdade, 14 vezes ao longo dos anos no UFC, com 10 vitórias para os africanos e apenas quatro para atletas do Brasil.