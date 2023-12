Brasileiro Anderson Silva é um dos maiores da história do MMA e do UFC - (Foto: Divulgação UFC)

Publicado 30/12/2023 12:30

As famosas listas de maiores nomes da história do UFC sempre geram debate entre fãs e especialistas nas redes sociais. A TATAME utilizou a Inteligência Artificial, ChatGPT, para solicitar um Top 10 desses 30 anos de Ultimate. A plataforma escolheu os principais destaques ao longo de três décadas.



O Top 3 foi formado por nomes que são praticamente unânimes em todas as listas. Georges St-Pierre na primeira colocação, seguido por Anderson Silva e Jones Jones. O debate, entre os ícones do esporte, acaba sendo mais pela posição de cada um neste tão cobiçado pódio.

"Spider", aliás, é o único representante do Brasil na seleta lista produzida pela Inteligência Artificial. O país é berço de grandes campeões, como Royce Gracie, José Aldo, Vitor Belfort, Rodrigo Minotauro, Junior Cigano, entre outros.Dos dez atletas selecionados, apenas Jon Jones e Demetrious Johnson estão na ativa ainda. "Bones" é campeão linear dos pesados, enquanto o peso-mosca não faz mais parte do elenco do UFC e, atualmente, compete pelo ONE Championship.1 - Georges St-Pierre (GSP): Ex-campeão dos meio-médios e médios, conhecido por suas habilidades técnicas e domínio tático.2 - Anderson Silva: Ex-campeão dos médios, manteve uma invencibilidade recorde no UFC por 16 lutas.3 - Jon Jones: Campeão dos pesados e ex-campeão dos meio-pesados, amplamente considerado como um dos lutadores mais talentosos e dominantes do MMA.4 - Khabib Nurmagomedov: Aposentou-se invicto como campeão dos leves, conhecido por suas habilidades de grappling excepcionais.5 - Randy Couture: Ex-campeão em duas categorias de peso (pesados e meio-pesados), uma lenda da era inicial do UFC.6 - Daniel Cormier: Ex-campeão dos meio-pesados e pesados, conhecido por sua versatilidade e habilidades de wrestling.7- Matt Hughes: Ex-campeão dos meio-médios, uma figura dominante em sua época.8 - BJ Penn: Campeão em duas categorias de peso (leves e meio-médios), conhecido por suas habilidades no jiu-jitsu.9 - Chuck Liddell: Ex-campeão dos meio-pesados, uma das maiores estrelas do início dos anos 2000.10 - Demetrious Johnson: Ex-campeão dos moscas, conhecido por sua incrível técnica e habilidades atléticas.