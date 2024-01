Ronaldo Jacaré vai fazer parte do Hall da Fama do ADCC - (Foto: Reprodução)

Publicado 01/01/2024 15:00

Já na contagem regressiva para a edição de 2024 do ADCC, a organização anunciou os nomes de Ronaldo Jacaré, Xande Ribeiro e Jean Jacques Machado como novos integrantes do Hall da Fama. Os ícones do esporte marcaram época no evento, onde foram campeões e construíram um legado.



Ronaldo Jacaré, multicampeão no Jiu-Jitsu e MMA, foi medalhista de ouro na divisão até 88kg do ADCC em 2005 e também venceu a cobiçada superluta na edição de 2009. O faixa-preta ainda foi prata em 2003 na categoria e no absoluto em 2005.



Outro que colecionou títulos foi Xande Ribeiro. O manauara ostenta nada menos que sete medalhas do evento. Duas delas são de ouro, onde foi bicampeão da divisão até 99kg. Além disso, registra duas pratas no absoluto (2009 e 2011) e três bronzes em 2005, 2011 e 2017. O casca-grossa possui o maior número de lutas no evento (47) e de vitórias (30) na história da companhia.