Wanderlei Silva e Minotauro são lendas do PRIDE - (Foto: Reprodução)

Wanderlei Silva e Minotauro são lendas do PRIDE(Foto: Reprodução)

Publicado 31/12/2023 11:00

Para muitos fãs de MMA - ou de Vale-Tudo, como era a nomenclatura antiga -, nunca existirá um evento como o PRIDE. Fundado em 1997, no Japão, por Nobuyuki Sakakibara, o show durou dez anos, sendo encerrado em 2007, após aquisição do UFC.



Como forma de relembrar esse período nostálgico, a TATAME solicitou ao ChatGPT, plataforma de Inteligência Artificial, um Top 5 dos maiores lutadores da história do PRIDE. O evento foi responsável por impulsionar o esporte no Brasil e em vários outros países, com a formação de ídolos e rivalidades inesquecíveis.

O primeiro lugar ficou com Fedor Emelianenko, que aparece em várias listas nas redes sociais como um dos maiores lutadores de todos os tempos. O russo carrega uma legião de fãs pelo mundo e foi campeão peso-pesado da organização.O Brasil aparece representado por duas lendas nesta lista. A Inteligência Artificial colocou Wanderlei Silva como segundo colocado e Rodrigo Minotauro na quarta posição. Ambos marcaram época no PRIDE e são lembrados e idolatrados pelos fãs até hoje.1 - Fedor Emelianenko: apelidado de "O Último Imperador", o russo é considerado um dos maiores lutadores de todos os tempos. Ele teve uma carreira impressionante no PRIDE, mantendo uma invencibilidade notável por um longo período.2 - Wanderlei Silva: conhecido como "O Cachorro Louco", Wanderlei Silva é uma lenda do PRIDE, conhecido por sua agressividade e poder de nocaute. "Wand" foi campeão do Grand Prix dos Médio do evento japonês.3 - Mirko Cro Cop: era um lutador croata que se destacou no Kickboxing antes de entrar no MMA. Ele foi campeão do Grand Prix Aberto do PRIDE.4 - Rodrigo Minotauro: é um dos maiores pesos-pesados da história do MMA. Ele foi campeão peso-pesado do PRIDE e também teve sucesso posteriormente no UFC.5 - Kazushi Sakuraba: chamado popularmente de "O Gracie Hunter", o japonês é uma figura icônica no mundo do MMA. Ele ganhou destaque ao derrotar vários membros da família Gracie no evento e é admirado por sua versatilidade e coragem.