Rivalidade entre Chute Boxe e BTT era a maior da época - (Foto: Reprodução Instagram)

Rivalidade entre Chute Boxe e BTT era a maior da época(Foto: Reprodução Instagram)

Publicado 02/01/2024 09:00

O ex-lutador e membro do Hall da Fama do UFC, Rodrigo Minotauro, participou recentemente do programa "Se Liga!", no canal do "UFC Brasil" no YouTube, onde respondeu perguntas feitas por fãs. Em meio aos questionamentos, a lenda do MMA relembrou a histórica rivalidade entre as equipes Chute Boxe e Brazilian Top Team (BTT) e revelou que o "estopim" para o ápice da animosidade entre os times se deu por um mal entendido entre Ricardo Arona e Wanderlei Silva em um café da manhã.



"O Ricardo Arona e eu estávamos recém chegando ao PRIDE, vindos do King of Kings, e o Wanderlei Silva já estava lá. Ele já era um cara conhecido, com umas quatro lutas. Eu ia lutar e minha empresária também agenciava um parceiro de treino de um cara da Chute Boxe. A gente fez umas fotos com esse cara e ele já tinha enfrentado o Rickson Gracie. Aí saiu em todos os jornais e a gente foi avisar para o treinador da Chute Boxe que foram feitas apenas umas fotos, e não um treino com essa pessoa", declarou Minoutaro, que seguiu:



"Quando a gente estava lá, o Wanderlei (Silva) passou no café da manhã e o (Ricardo) Arona, que era muito fã, foi falar com ele e o Wand mandou ele calar a boca. Aí o tempo fechou e começou a rivalidade da BTT com a CB, e depois desse mal entendido foram 41 lutas. Uma das maiores rivalidades da minha geração, com 21 vitórias da Chute Boxe e 20 vitórias para a BTT", finalizou o ex-lutador.