Ex-campeão do UFC, Bisping questionou como Conor McGregor pode se apresentar no peso-médio, divisão onde nunca atuou - (Foto: Reprodução)

Ex-campeão do UFC, Bisping questionou como Conor McGregor pode se apresentar no peso-médio, divisão onde nunca atuou(Foto: Reprodução)

Publicado 06/01/2024 10:14

Ex-campeão peso-médio do UFC e atualmente trabalhando como comentarista, Michael Bisping foi um dos que ficou surpreso após Conor McGregor confirmar que seu duelo contra Michael Chandler, previsto para acontecer em junho, deve acontecer na categoria peso-médio. O irlandês, vale ressaltar, iniciou sua trajetória no UFC lutando na divisão dos penas, onde foi campeão, e depois migrou para o peso-leve, sendo também campeão. Conor ainda chegou a atuar nos meio-médios, mas nunca nos 84kg.

Durante exibição do seu próprio podcast, “Believe You Me”, Michael Bisping se mostrou receoso com o que Conor McGregor pode desempenhar em uma divisão de peso que nunca atuou anteriormente. O inglês afirmou que o ganho de peso extra para lutar no peso-médio “pode ser um problema” para o irlandês, que sempre se destacou pela movimentação e rapidez dos seus golpes.

“É verdade que ele estará lutando contra outro peso-leve, que é Michael Chandler. O problema é que, como eu falo, não é a sua faixa de peso ideal, então eles vão carregar mais peso. Se você é Conor, e eu não estou odiando Conor, estou muito animado para a luta, porque ele é o cara mais empolgante por causa da energia, da presença, do hype e das performances.

Ganhar ou perder, e houve derrotas recentemente, ainda são grandes momentos, e o retorno dele será algo especial. Realmente é, mas acho que que todo esse peso extra vai ser um problema”, analisou Bisping.

Com 35 anos de idade, Conor McGregor (22v-6d) não luta desde julho de 2021, quando foi derrotado por Dustin Poirier no UFC 264 após sofrer uma grave fratura na perna. Com três derrotas sofridas em suas últimas quatro lutas, o irlandês venceu sua última luta em janeiro de 2020, quando nocauteou Donald Cerrone na luta principal do UFC 246.