Atual campeão peso-médio do UFC, Sean Strickland abriu o jogo sobre traumas que encarou na infância(Foto: Divulgação/UFC)

Publicado 05/01/2024 11:00 | Atualizado 05/01/2024 11:08

Detentor do cinturão peso-médio do UFC, Sean Strickland é conhecido pelas suas declarações polêmicas e por ter desenvolvido algumas rivalidades ao longo da sua carreira no MMA. No entanto, uma tema específico “desconstrói” o ar provocadore bastante ácido do lutador: a infância traumática que o americano encarou.

Ao falar sobre o delicado tema em entrevista ao podcast “This Past Weekend”, Sean Strickland se mostrou extremamente sensível ao assunto e não segurou as lágrimas ao relembrar dos traumas do seu passado. Ao longo do programa, que é apresentado pelo comediante Theo Von, o “Tarzan” revelou que seu pai ameaçava constantemente sua mãe e o ambiente extremamente conturbado fazia com que ele ficasse acordado durante a madrugada, o que influenciou negativamente no seu desempenho escolar.

“Eu me lembro de como costumava me sentar ali e meio que abraçar a perna da minha mãe na cozinha. Sabe, nós tínhamos esse pequeno canto e ela costumava ir até lá, e eu ficava sentado ali a noite toda, nos pés da minha mãe. E o meu pai tipo, ‘eu vou te matar’, e isso e aquilo. Nunca esquecerei como ele falava sobre queimar o rosto dela com ácido.

E lembre-se, eu estava no ensino fundamental. Meu pai sempre dizia isso para ela, tipo, se você me trair e, provavelmente, ela estava o traindo… Se você me trair, vou te cortar em pedaços, te colocar em um barril de ácido e te enterrar”, disse Strickland, que seguiu com o relato sobre os abusos psicológicos que sofreu na infância:

“Eu me lembro quando estava na segunda série e eu não parava de cair de sono na minha carteira (escolar). Minha professora tirou minha carteira de mim e me fazia ficar em pé. E eu ficava: ‘Vai se f***’. Eu era uma criança pequena, só queria dormir no chão. E a escola achava que eu era uma criança ruim. Eles não se davam conta que eu ficava acordado até 3 horas da manhã. Eu me lembro de ficar deitado na cama. Eu parei de acreditar em Deus. Era uma loucura, cara”, finalizou o lutador, visivelmente emocionado.

Vale ressaltar que os traumas vividos por Sean Strickland na infância contribuíram diretamente para o campeão peso-médio “sair do eixo” e partir para cima de Dricus Du Plessis, que será seu adversário no próximo dia 20 de janeiro, no UFC 297. Vale ressaltar que em entrevista coletiva recente, Du Plessis trouxe à tona o relacionamento abusivo do americano com o seu pai, numa tentativa de desestabilizá-lo. No dia seguinte, na área VIP da T-Mobile Arena, onde aconteceu o UFC 296, em dezembro, Sean partiu em direção ao sul-africano e ambos precisaram ser separados.