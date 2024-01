Na opinião de Dan Hooker, Islam Makhachev evitaria a todo custo uma luta contra Arman Tsarukyan, lutador que está em alta no UFC - (Foto: Divulgação/UFC)

Publicado 07/01/2024 11:00

Atual campeão peso-leve do UFC, Islam Makhachev se consolidou como melhor atleta da divisão de forma rápida após a aposentadoria de Khabib Nurmagomedov, seu amigo e mentor no MMA. Depois de conquistar o cinturão em outubro de 2022, ao derrotar Charles do Bronx, o russo já defendeu o título com sucesso em duas oportunidades, ambas superando o campeão peso-pena Alexander Volkanovski, em fevereiro e outubro de 2023, respectivamente.

Agora, a tendência é que Makhachev se volte para novos desafios na divisão peso-leve. Charles do Bronx, Justin Gaethje e Dustin Poirier despontam como nomes em alta no ranking da categoria e possíveis adversários do russo. Gaethje, por sua vez, pode ser um dos candidatos com maior chance de enfrentar Islam no panorama atual.

Por trás dos três nomes citados, está outro atleta em alta que Makhachev já enfrentou – e derrotou. E um dos principais nomes do peso-leve nos dias atuais considera que esse lutador poderia vencer o campeão. Em entrevista recente ao programa “MMA Hour”, Dan Hooker, atual número 8 do ranking da categoria no UFC, citou a única luta que ele acredita que Islam quer “evitar” e que ele até mesmo se aposentaria se estivesse em posição de enfrentamento.

“Makhachev teve uma luta bem acirrada contra Arman Tsarukyan na primeira vez que se enfrentaram. Sim, ele poderia vencê-lo novamente, mas ele não vai lutar. Garanto que ele se aposentará quando Arman chegar lá (à disputa de cinturão), com certeza. É muito arriscado, há muito risco envolvido. Existem muitas outras lutas mais fáceis por aí que Islam prefere travar. Há lutas mais fáceis estilisticamente por aí”, disse Dan Hooker, que seguiu:

“Existem nomes maiores também. Ninguém vai comprar um pay-per-view de Arman Tsarukyan. Ninguém estará ligado na coletiva de imprensa. Ninguém vai dar US$ 80 pelo pay-per-view. Você prefere ver o Islam lutar contra McGregor ou Justin Gaethje, ou algo assim”, finalizou.

Vale lembrar que, como citado por Dan Hooker, Islam Makhachev e Arman Tsarukyan já se enfrentaram, no ano de 2019, quando o russo ainda não tinha o cinturão peso-leve em sua posse. Na ocasião, os lutadores fizeram um confronto que durou três rounds e terminou com a vitória de Islam na decisão unânime dos jurados.

Atualmente, Arman Tsarukyan (21v-3d) ocupa a quarta posição no ranking peso-leve do UFC, atrás justamente de Dustin Poirier, Justin Gaethje e Charles do Bronx. Atualmente com 27 anos, Arman vem embalado por três vitórias consecutivas na organização, a última delas em dezembro, quando derrotou o experiente Beneil Dariush por nocaute ainda no primeiro round.