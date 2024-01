Cinturão meio-pesado estará em jogo no LFA 175 - (Foto: Divulgação)

Cinturão meio-pesado estará em jogo no LFA 175(Foto: Divulgação)

Publicado 08/01/2024 14:00 | Atualizado 08/01/2024 20:37

A luta principal da primeira edição do LFA no Brasil em 2024, que acontece no dia 27 de janeiro, em Cajamar, na Grande São Paulo, vai colocar o título de campeão mundial peso meio-pesado da organização em disputa. Atual detentor do cinturão, Bruno Lopes defende o posto contra Marcos Brigagão.



Os interessados em assistir ao evento presencialmente na melhor área do ginásio podem concorrer aos três ingressos premium que serão sorteados pela conta oficial do instagram do LFA Brasil. A promoção também inclui uma luva autografada pelo campeão da noite. Acesse https://www.instagram.com/p/C1xHxJAJbH5/?igsh=YzM3OGRyZnI1bGtt, confira as regras e participe.

Esta edição também disponibilizará ingressos solidários em parceria com a Prefeitura de Cajamar e o Fundo Social Solidário. A data ainda será divulgada na conta oficial do LFA Brasil no Instagram. Ainda nesta semana será divulgada uma pré-troca oficial de ingressos na loja da Venum BR em São Paulo-SP.



Aos 30 anos de idade, o paulista de Cotia Brunoo Lopes, atual campeão do LFA, é cotado para ser o melhor meio-pesado do Brasil desde o início da carreira, em 2013. Após seis vitórias seguidas até 2015, ele decidiu fazer um hiato na carreira, e só retornou seis anos depois. De lá para cá, foram mais cinco vitórias e um único revés, no Contender.



Três anos mais novo, o paraense de Tapejara Marcos Brigagão estreou no MMA dois anos depois que o oponente, mas hoje possui mais experiência: ao todo, seu cartel é composto por 34 lutas, sendo 17 triunfos e sete reveses. Mais de 70% de suas vitórias foram via nocaute.



As demais lutas do card do dia 27 de janeiro serão anunciadas oficialmente nos próximos dias. O LFA 175 é o primeiro de uma série de edições que a organização norte-americana programou para o Brasil no ano de 2024. Além deste, ainda estão previstos shows nos meses de março, maio e julho.

CARD:



LFA 175

Cajamar, SP

27 de janeiro de 2024



Meio-pesado: Bruno Lopes x Marcos Brigagão - cinturão