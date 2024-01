Jon Jones respondeu Tom Aspinall - (Foto: Reprodução UFC)

Jon Jones respondeu Tom Aspinall(Foto: Reprodução UFC)

Publicado 10/01/2024 09:00 | Atualizado 10/01/2024 12:45

Atual campeão linear peso-pesado do UFC, Jon Jones perdeu de vez a paciência com as recentes provocações feitas por Tom Aspinall, dono do título interino da categoria. Em novembro, "Bones" sofreu uma séria lesão no ombro e precisou deixar a disputa de cinturão que faria contra o ex-campeão Stipe Miocic no card do UFC 295. Mesmo sem previsão de retorno por parte de Jones, Dana White, presidente do Ultimate, garantiu que o americano vai enfrentar Miocic quando voltar de lesão.



Com o cinturão interino conquistado justamente no UFC 295, Tom Aspinall passou a provocar constantemente Jon Jones, com o intuito de acelerar o processo e fazer a unificação do título contra o americano e passar Stipe Miocic na "fila". Após o britânico questionar a coragem de "Bones" em enfrentá-lo, Jones não escondeu sua irritação. Por meio das suas redes sociais, o dono do título linear peso-pesado do UFC debochou de Aspinall ao comparar os feitos de cada um no MMA e deu a entender que exige respeito por parte do seu rival.