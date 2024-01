Michael "PQD" Oliveira e Lany Silva venceram votação do LFA - (Foto: Divulgação)

Publicado 09/01/2024 12:00 | Atualizado 09/01/2024 16:41

Dois brasileiros foram eleitos os lutadores do ano de 2023 pelos fãs do LFA ao redor do mundo. Na categoria "Lutador do Ano", o escolhido foi o peso meio-médio Michael "PQD" Oliveira; na "Lutadora do Ano", a peso-palha Lany Silva.



Alex Poatan foi eleito o melhor ex-lutador do LFA em ação em 2023, pelos feitos dentro do maior evento de MMA do mundo. Vale destacar que o brasileiro iniciou o ano perdendo o cinturão dos médios e encerrou conquistando o dos meio-pesados.



De volta às promessas do MMA brasileiro, Michael "PQD", de apenas 25 anos, ostenta um cartel perfeito de seis vitórias em seis lutas, todas elas por nocaute no primeiro round. Somente em 2023, foram quatro combates disputados.



"Ter sido eleito o melhor lutador de 2023 pelos fãs é saber que fiz um excelente trabalho junto com a minha equipe e consegui colocar todo o treino em prática em todas as lutas, nocauteando sempre no primeiro round", exalta o carioca.



"Isso me motiva ainda mais a começar 2024 em busca do meu sonho de lutar no UFC e poder levar o nome da minha equipe Knockout Squad e o nome da brigada paraquedista e da comunidade da Rocinha ao maior palco do mundo", finalizou.