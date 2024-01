Brasil promete fazer uma grande temporada no Boxe - (Foto: CBBoxe)

Publicado 09/01/2024 08:00 | Atualizado 09/01/2024 18:47

A equipe olímpica de boxe do Brasil voltou aos treinos nesta semana já com o calendário definido para a temporada 2024. No momento, o país conta com nove atletas já classificados para os Jogos de Paris-2024.



São eles: Caroline Almeida (50kg) Tatiana Chagas (54kg), Jucielen Romeu (57kg), Beatriz Ferreira (60kg) e Barbara Santos (66kg); Michael Trindade (51kg), Wanderley Pereira (80kg), Keno Machado (92kg) e Abner Teixeira (+92kg).



Outros quatro, Wanderson Oliveira (71kg), Luiz Oliveira (57kg), Yuri Reis (63,kg) e Viviane Pereira (75kg) vão precisar conquistar a vaga em um dos dois Pré-Olímpicos marcados para acontecer este ano.



Com exceção de Bia Ferreira, que encerrou seu ano mais tarde por causa da luta profissional que realizou em dezembro, todos os outros atletas já começaram a pegar pesado nos treinamentos nesta semana. A bicampeã mundial e vice-campeã olímpica se junta aos companheiros na próxima segunda-feira, dia 8 de janeiro.



Depois disso, no dia 11, a equipe olímpica do Brasil segue para sua primeira viagem de preparação para o ano de 2024. Os titulares vão para a Colômbia, onde permanecem até o dia 24. A volta para casa será curta e rápida. Mal vai dar tempo de desfazer as malas porque os 13 titulares já seguem no dia 27 de janeiro para a Alemanha para fazer a segunda base de treinamento até a primeira semana de fevereiro.



De lá, a equipe segue para a Itália, onde todos ficam juntos até o dia 28 de fevereiro. Neste momento, quem já está classificado para os Jogos Olímpicos volta para casa, enquanto Wanderson Oliveira, Luiz Oliveira, Yuri Reis e Viviane Pereira seguem para Busto Arsizio, onde acontecerá até o dia 10 de março o primeiro Pré-Olímpico, que classificará os quatro primeiros de cada categoria para Paris-2024.



Apesar de não estarem envolvidos no Pré-Olímpico, os nove já classificados para os Jogos não terão descanso. A comissão técnica estuda para a segunda quinzena de março uma nova fase de treinamento na Europa ou mesmo a disputa de um torneio.



No mês de abril, entre os dias 14 e 21, a equipe olímpica de boxe do Brasil já tem presença confirmada no International Invitational, torneio organizado pela World Boxing, em Pueblo, no Colorado, Estados Unidos. Em maio, entre os dias 17 e 21, o destino dos pugilistas brasileiros será a Eidhoven Cup, na Holanda.



Entre 23 de maio e 13 de junho, os atletas que ainda não tiverem conquistado a classificação para Paris-2024 terão sua última oportunidade no Torneio Pré-Olímpico que será disputado na Tailândia e que vai distribuir as vagas derradeiras para os Jogos.