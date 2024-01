Naizi Malvada brilhou no Iron Man MMA antes de fechar com o LFA - (Foto: Divulgação)

Publicado 11/01/2024 08:00

Natural de Castanhal, no Pará, a peso-palha Naizi "Malvada" Cantanhede é mais uma promessa do MMA brasileiro que deixa o país para lutar - e brilhar - internacionalmente. Aos 25 anos, a campeã do Iron Man MMA assinou um contrato com o LFA, evento reconhecido mundialmente e também porta de entrada para o UFC, principal organização do mundo.



Naizi se tornou campeã dos palhas no Iron Man MMA 25, realizado em julho do ano passado, quando derrotou Juliana Moju por finalização no segundo round. A lutadora segue os passos de Paula Bittencourt (Bellator), Tainara Lisboa (UFC) e Julia Polastri (UFC), todas ex-campeãs do Iron Man MMA e que hoje vêm se destacando fora do Brasil.



Dona de um cartel com seis vitórias e nenhuma derrota, Naizi Malvada começou sua trajetória no MMA profissional em 2015, venceu quatro vezes até 2018, e após um hiato de quatro anos, retornou com mais dois triunfos em 2023. Ela também detém o título do evento Mr. Cage Championship.