Jon Jones é considerado um dos maiores da história do MMA(Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 12/01/2024 13:00

Jon Jones, atual dono do cinturão linear peso-pesado do UFC, continua respondendo as recentes provocações feitas por Tom Aspinall, campeão interino da categoria. Se recuperando de uma cirurgia no músculo peitoral e, mais recentemente, de um procedimento cirúrgico no cotovelo, "Bones" diminuiu os feitos do lutador inglês no MMA e deixou claro que só tem o desejo de enfrentar o ex-campeão Stipe Miocic antes de confirmar sua aposentadoria.



Vale ressaltar que Jon Jones enfrentaria Stipe Miocic na luta principal do UFC 295, em novembro, mas por conta de uma grave lesão no músculo peitoral sofrida durante um treino, precisou sair do combate, que acabou sendo cancelado. Tom Aspinall, por sua vez, entrou em ação no card, nocauteou Sergei Pavlovich ainda no primeiro round e se tornou campeão interino dos pesados. Desde então, de forma constante, o inglês vem desafiando Jones.