Roger Gracie abriu o jogo sobre a sua carreira em entrevista (Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 14/01/2024 18:00

Considerado por muitos o maior nome da história do Jiu-Jitsu, Roger Gracie participou nos últimos dias de uma entrevista no podcast "Connect Cast", onde falou sobre diversos assuntos relacionados à sua carreira e da arte suave como um todo. Entre eles, o multicampeão na faixa-preta elegeu os maiores adversários que enfrentou ao longo da sua trajetória na modalidade. O carioca elencou dois nomes, o lutador Marcelinho Garcia como o adversário com "maior qualidade técnica" que já enfrentou, enquanto Ronaldo Jacaré, com quem protagonizou uma grande rivalidade nos tatames, foi escolhido como o "mais duro".



"O adversário mais técnico que eu já lutei foi o Marcelo Garcia. Lutei com ele duas vezes. A primeira vez eu consegui finalizar em menos de cinco minutos. A segunda eu ganhei por uma margem grande de pontos, mas não consegui finalizar. Ele é disparado o mais técnico, porque você sente a tensão física da pessoa. As técnicas que ele estava usando não tinham tensão, então é técnica pura. Ele é bom, apesar de eu ter vencido ele. Ele não me colocou em perigo, mas ele me raspou uma vez, sem força nenhuma. Tecnicamente, ele é o melhor", declarou Roger Gracie, que seguiu:



"O mais duro foi o Ronaldo Jacaré. Ele é muito forte e tinha um jogo muito chato, muito duro em pé. Puxava para a guarda para eu não ir por baixo. Em cima, para segurar, ele arrebentava todas as pegadas, ele vinha numa pressão forte. Ele era o mais duro", finalizou o faixa-preta.