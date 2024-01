Ankalaev nocauteou Johnny Walker no UFC Vegas 84 - (Foto: Reprodução)

Ankalaev nocauteou Johnny Walker no UFC Vegas 84(Foto: Reprodução)

O card do UFC Vegas 84, que aconteceu no último sábado (13), em Las Vegas (EUA), marcou o início da temporada 2024 do Ultimate. A luta principal da noite contou com a revanche entre os meio-pesados Magomed Ankalaev e Johnny Walker, que terminou com vitória do russo por nocaute técnico no segundo round e o aproximou de uma disputa de cinturão na categoria até 93kg, título que hoje está em posse do brasileiro Alex Poatan.



No co-main event, o incansável Jim Miller fez sua luta de número 43 e chegou à sua 26ª vitória dentro do UFC ao finalizar o mexicano Gabriel Benitez com um mata-leão no terceiro round. Com o resulado, o americano alcançou a segunda vitória seguida na organização, enquanto Benitez amargou o terceiro revés nas últimas quatro lutas.



O card do UFC Vegas 84 contou também com quatro brasileiros em ação. No card principal, o peso-médio Brunno Hulk teve grande atuação e nocauteou o americano Phil Hawes no primeiro round. No card preliminar, o estreante Jean Silva deu show e nocauteou Westin Wilson também no primeiro assalto. Assim como os compatriotas, Nikolas Motta precisou de apenas um round para nocautear o australiano Tom Nolan, mas o outro estreante da noite, Felipe Bunes, foi nocauteado pelo americano Joshua Van na segunda parcial.

Ankalaev aplica nocaute brutal em Johnny Walker



Na luta principal do UFC Vegas 84, Magomed Ankalaev nocauteou Johnny Walker e se aproximou de uma disputa de cinturão na categoria dos meio-pesados. Walker partiu com tudo para cima do adversário no início da luta, mas a maioria dos golpes ficavam na guarda de Magomed. A luta foi parelha durante todo o assalto inicial. O russo acertou Walker com um golpe baixo na região genital e o carioca, então, precisou de alguns minutos para se recuperar. De volta à luta, os atletas administraram o confronto até o soar do gongo.



O segundo round começou com mais velocidade, mas com o russo tomando mais as iniciativas da parcial, trocando chutes baixos com o carioca. No meio do assalto, Ankalaev acertou um forte cruzado de direita, levando Walker ao chão. Na sequência, o russo ainda conectou mais um soco no carioca, que já não podia mais se defender, decretando a vitória de Magomed por nocaute técnico.



Com o resultado, Ankalaev, além de aproximar de uma disputa de cinturão contra Alex Poatan, reencontra o caminho das vitórias e amplia sua série invicta na carreira. O russo, que vinha de um empate contra Jan Blachowicz e uma luta sem resultado no primeiro encontro com Walker, em novembro, segue sem ser derrotado desde 2018. Já o brasileiro vê sua chance de lutar pelo título da categoria até 93kg se distanciar após sofrer sua oitava derrota na carreira.



Brunno Hulk "esmaga" rival e brilha no card principal



Abrindo os trabalhos brasileiros card principal do UFC Vegas, Brunno Hulk "esmagou" o americano Phil Hawes em duelo no peso-médio e venceu o rival por nocaute no fim do primeiro round. O combate começou com Hulk chutando alto, e em seguida tentando derrubar o Hawes. O brasileiro conectou um direto de direita e rapidamente conseguiu uma queda no rival e tentou partir para o ground and pound, mas o americano conseguiu se levantar. Brunno acertou um joelhada voadora que balançou Hawes. Com Phill visivelmente abalado, o curibano acertou mais alguns golpes no adversário, que não resistiu e foi nocauteado.



Com o resultado, o brasileiro se recupera da derrota sofrida para Nursulton Ruziboev em julho, e chega ao seu oitavo nocaute em 11 vitórias na carreira. Já Phil Hawes acumulou a terceira derrota seguida na carreira e no UFC, e segue sem vencer desde junho de 2022.



Jean Silva estreia no UFC com nocaute brutal



Finalizando a participação brasileira no card preliminar do UFC Vegas 84, no UFC Apex, em Las Vegas (EUA), o estreante Jean Silva não deu chances ao americano Westin Wilson em duelo no peso-pena, vencendo o rival por nocuate técnico no primeiro round.



Finalizando a participação brasileira no card preliminar do UFC Vegas 84, no UFC Apex, em Las Vegas (EUA), o estreante Jean Silva não deu chances ao americano Westin Wilson em duelo no peso-pena, vencendo o rival por nocuate técnico no primeiro round.

Depois de um início de luta muito estudado, Jean abriu os trabalhos com um cruzando de esquerda que levou o rival ao chão. Wilson tentou responder com uma queda muito bem defendida pelo brasileiro. Logo em seguida Jean conseguiu um novo knockkdown que fez o rival sentir. Daí pra frente o "Lord" passou a castigar o rival com golpes fortíssimos, alternando cruzados, diretos e uppers. Jean Silva viu o arbitro encerar o combate.

Jean Silva estreou com uma grande vitória (Foto: Reprodução)

Nikolas Motta vence por nocaute no primeiro round



O peso-leve brasileiro Nikolas Motta, entrou no octógono do UFC Vegas 84, neste sábado (13), em Las Vegas (EUA), precisando vencer para se recuperar dentro do Ultimate. O mineiro encarou o australiano Tom Nolan que fazia sua estreia na organização, e não deu chances ao rival.



Nolan começou a luta caminhando à frente, tentando encurralar Nikolas na grade. O brasileiro, então, respondeu com chutes no corpo. O australiano seguia tentando manter o ritmo, mas Motta acertou um cruzado limpo, que derrubou o rival. Foram precisos mais alguns golpes no ground and pound para decretar a vitória do brasileiro por nocaute técnico no primeiro round.



Com o resultado Nikolas voltou a vencer no UFC após duas lutas. Seu último confronto terminou com um polêmico "no contest" (luta resultado) contra Trey Ogden em novembro, e agora soma duas vitórias em cinco lutas no Ultimate. Já Nolan conheceu sua primeira derrota na carreira após sete lutas, fazendo sua estreia de forma negativa na organização.



Felipe Bunes tem bom início de luta, mas sofre nocaute



Primeiro brasileiro a se apresentar no UFC Vegas 84, o estreante Felipe Bunes sucumbiu ao americano Joshua Van em duelo válido pela divisão dos moscas. Depois de um bom primeiro round, o brasileiro sentiu o cansaço e acabou sofrendo duros golpes do rival, levando um knockdow. Van passou a golpear Felipe no ground and pound e o árbitro encerrou o combate, dando a vitória ao americano no segundo round por nocaute técnico.



RESULTADOS COMPLETOS:



UFC Vegas 84

UFC Apex, em Las Vegas (EUA)

Sábado, 13 de janeiro de 2024



Card principal

Magomed Ankalaev derrotou Johnny Walker por nocaute técnico no R2

Jim Miller finalizou Gabriel Benitez com um mata-leão no R3

Mario Bautista derrotou Ricky Simon por decisão unânime do jurados

Brunno Ferreira derrotou Phil Hawes por nocaute no R1

Waldo Cortes-Acosta derrotou Andrei Arlovski por decisão unânime do jurados



Card preliminar

Preston Parsons derrotou Matthew Semelsberger por decisão unânime do jurados

Marcus McGhee derrotou Gaston Bolaños por nocaute técnico no R2

Farid Basharat derrotou Taylor Lapilus por decisão unânime do jurados

Jean Silva derrotou Westin Wilson por nocaute técnico no R1

Nikolas Motta derrotou Tom Nolan por nocaute técnico no R1

Joshua Van derrotou Felipe Bunes por nocaute técnico no R2