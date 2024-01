Com 43 atletas, Fratres JJ chega forte em busca de títulos no Europeu de Jiu-Jitsu 2024 - (Foto: Divulgação)

Com 43 atletas, Fratres JJ chega forte em busca de títulos no Europeu de Jiu-Jitsu 2024 (Foto: Divulgação)

Publicado 16/01/2024 11:00 | Atualizado 16/01/2024 12:22

Primeiro grande campeonato do ano e parte do Grand Slam da IBJJF, o Europeu de Jiu-Jitsu 2024 vai ocorrer de 20 a 27 de janeiro, em Paris, na França, com as principais equipes e alguns dos melhores atletas do mundo em ação.



Entre as equipes, uma das que promete fazer barulho é a Fratres JJ, com um total de 43 atletas inscritos - sendo 20 homens e mulheres no adulto faixas-preta. Responsável pelo time, o empresário e faixa-preta Daniel Affini, que também irá competir no Europeu 2024, comentou sobre os preparativos para o evento.



"Nos preocupamos em tomar conta dos nossos atletas de forma bem interessante, com uma programação detalhada para cada um. Criamos ainda algumas diretrizes, um manual de conduta para esse campeonato, então todos estão muito bem instruídos em busca do resultado positivo", afirmou Affini, que completou:



"Em termos de estrutura, oferecemos a melhor possível. Fechamos cinco casas em Paris em nome da Fratres JJ, dando o melhor conforto para os nossos atletas se preocuparem apenas em lutar".

Já o faixa-preta Juliano Pedritt, head coach do time de competição masculino, destacou a união como um dos diferenciais para a Fratres JJ conquistar medalhas e uma boa posição entre as equipes em Paris (FRA).



"Vamos levar 43 atletas, o time praticamente completo no adulto faixa-preta e a expectativa é a melhor possível. O nosso segredo é trabalhar com muito amor, alegria e união. Todos com o mesmo sonho, sonhando juntos, essa é a fórmula do sucesso". Já o faixa-preta Juliano Pedritt, head coach do time de competição masculino, destacou a união como um dos diferenciais para a Fratres JJ conquistar medalhas e uma boa posição entre as equipes em Paris (FRA)."Vamos levar 43 atletas, o time praticamente completo no adulto faixa-preta e a expectativa é a melhor possível. O nosso segredo é trabalhar com muito amor, alegria e união. Todos com o mesmo sonho, sonhando juntos, essa é a fórmula do sucesso".

Confira a lista de atletas da Fratres JJ inscritos no Europeu 2024:



> FRATRES BRAZILIAN JIU-JITSU



TOTAL: 42



DIVISION / NAME

BLUE / Juvenile 2 / Male / Super-Heavy (89.30kg)Arthur da Cunha Costa

BLUE / Adult / Female / Feather (58.50kg)Leidimara Souza da Silva

PURPLE / Adult / Male / Light (76.00kg)Nicolas Matheus da Silva

PURPLE / Adult / Male / Light (76.00kg)Breno Salvador Rosa

PURPLE / Adult / Male / Middle (82.30kg)Dione Munis dos Santos

PURPLE / Adult / Male / Super-Heavy (100.50kg)Jose Victor Torres de Oliveira Rossi

PURPLE / Adult / Male / Super-Heavy (100.50kg)Jonathas Matheus Miranda Freitas

PURPLE / Adult / Male / Ultra-HeavyAdrian Roberto Pereira

PURPLE / Adult / Female / Rooster (48.50kg)Thailine Cristina Pereira Xavier

PURPLE / Adult / Female / Light (64.00kg)Alanis Diniz

PURPLE / Adult / Female / Middle (69.00kg)Luandra Barbosa Soares

PURPLE / Adult / Female / Super-HeavyRebeca Cavalcante Silva

PURPLE / Master 3 / Male / Heavy (94.30kg)Ricardo dos Reis Taniguchi

BROWN / Adult / Male / Light (76.00kg)Enzo Ciarlini Gurgel Azara

BROWN / Adult / Male / Middle (82.30kg)Rafael Leite Borges

BROWN / Adult / Male / Medium-Heavy (88.30kg)João Gabriel Galvão da Silva

BROWN / Adult / Male / Super-Heavy (100.50kg)Gabriel de Sousa Ribeiro

BROWN / Adult / Female / Feather (58.50kg)Isabela Firmino da Silva

BROWN / Adult / Female / Light (64.00kg)Giovanna Parmisano Leite

BROWN / Adult / Female / Middle (69.00kg)Kamilla Kelly de Souza

BROWN / Adult / Female / Heavy (79.30kg)Maria Eduarda Nogueira Torres

BLACK / Adult / Male / Rooster (57.50kg)Oziel Santos de Carvalho

BLACK / Adult / Male / Light-Feather (64.00kg)Meyram Maquiné Alves

BLACK / Adult / Male / Light (76.00kg)Leandro Lima de Souza

BLACK / Adult / Male / Light (76.00kg)Natan Chueng Freitas

BLACK / Adult / Male / Middle (82.30kg)Guilherme Alves Silva

BLACK / Adult / Male / Medium-Heavy (88.30kg)Alex Munis dos Santos

BLACK / Adult / Male / Medium-Heavy (88.30kg)Mauricio de Oliveira Santos Neto

BLACK / Adult / Male / Heavy (94.30kg)Vinicius Liberati

BLACK / Adult / Male / Super-Heavy (100.50kg)Erich Munis dos Santos

BLACK / Adult / Male / Super-Heavy (100.50kg)Anderson Munis dos Santos

BLACK / Adult / Male / Ultra-HeavyHelder Jose Rodrigues Júnior

BLACK / Adult / Male / Ultra-HeavyYatan Martins Bueno

BLACK / Adult / Female / Rooster (48.50kg)Giulia Guimarães Gregorut

BLACK / Adult / Female / Light-Feather (53.50kg)Jessica Caroline Coelho Dantas

BLACK / Adult / Female / Light (64.00kg)Sabrina Rogéria Ataide B. Gondim

BLACK / Adult / Female / Middle (69.00kg)Thalyta Stefhane Lima Silva

BLACK / Adult / Female / Medium-Heavy (74.00kg)Sábatha Laís Francisco dos Santos

BLACK / Adult / Female / Heavy (79.30kg)Amanda Magda de Oliveira

BLACK / Adult / Female / Super-HeavyYara Soares do Nascimento

BLACK / Master 3 / Male / Medium-Heavy (88.30kg)Maurício José dos Santos

BLACK / Master 3 / Male / Medium-Heavy (88.30kg)Daniel Pacheco Affini



> FRATRES JIU JITSU COMPETITION



TOTAL: 1



DIVISION / NAME

BLACK / Adult / Male / Medium-Heavy (88.30kg)Wellington Luís Sebastião