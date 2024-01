Jovens da White House Jiu-Jitsu School deram um show no Rio de Janeiro - (Foto: Reprodução)

Publicado 16/01/2024 16:00 | Atualizado 16/01/2024 20:44

Após um último ano de muitos títulos e medalhas, a White House Jiu-Jitsu School, de Manaus-AM, começou 2024 mantendo o bom aproveitamento. Sob a liderança do professor e faixa-preta Alcenor Alves - que também competiu -, o time viajou com cinco jovens atletas para o Rio Summer International Open, realizado pela CBJJ no último fim de semana (13 e 14/01), no Rio de Janeiro.



Na bagagem, a equipe manauara levou de volta para casa seis medalhas, sendo cinco de ouro, com os faixas-verde Ira Lays e Gabriel Henrique e os faixas-amarela Pietro Simioni Baseggio e Davi Diogo, e uma de prata, com o também faixa-amarela João Ricardo Cabral.