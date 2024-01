Brasileiro Renan Barão (à esquerda) e americano Ryan Bader farão luta principal - (Foto: Divulgação)

Brasileiro Renan Barão (à esquerda) e americano Ryan Bader farão luta principal(Foto: Divulgação)

Publicado 17/01/2024 16:30 | Atualizado 18/01/2024 16:14

Acabou a espera! A PFL (Professional Fighters League) anunciou o aguardado card que marca a nova era da organização americana após a compra do Bellator, que aconteceu no final de 2023. Com isso, o plantel de lutadores, antes comandado por Scott Coker, passa a integrar a PFL, se consolidando como a segunda maior organização de MMA do mundo. O evento histórico PFL vs Bellator vai acontecer em Riyadh, na Arábia Saudita, no dia 24 de fevereiro, e contará com 12 lutas, sendo quatro delas com duelos entre campeões das duas organizações.



Na luta principal do evento PFL vs Bellator, o brasileiro Renan "Problema", campeão peso-pesado da PFL em 2023, enfrentará Ryan Bader, campeão peso-pesado do Bellator. Já no co-main event, Impa Kasanganay campeão dos meio-pesados da PFL em 2023 terá pela frente Johnny Eblen, campeão peso-médio do Bellator, em duelo na categoria até 84kg. Completando os duelos entre campeões, o brasileiro Patrício Pitbull desafia Jesus Pinedo no peso-pena, enquanto nos meio-médios, Magomed Magomedkerimov confronta Jason Jackson.