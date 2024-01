Daniel Cormier ao lado de Khabib Nurmagomedov: dois astros do UFC - (Foto: Reprodução)

Publicado 21/01/2024 11:00

Considerado por uma grande parte dos fãs de MMA como o maior peso-leve da história do UFC, Khabib Nurmagomedov deixou de lutar MMA após uma promessa que fez à sua mãe depois da morte do seu pai e treinador, Abdulmanap Nurmagomedov, de que não lutaria novamente. No entanto, o russo tem sempre seu nome ventilado a um possível retorno às artes marciais mistas. Segundo o ex-campeão duplo do Ultimate, Daniel Cormier, nem mesmo uma quantia exorbitante de dinheiro fez Nurmagomedov repensar a aposentadoria. De acordo com "DC", que foi companheiro de treinos do russo na AKA (American Kickboxing Academy), Khabib negou quase R$ 200 milhões para voltar a competir no UFC.



"Não tenho conversado com o Khabib ultimamente, mas não acho que ele vá voltar (a lutar no MMA). Ele nos contou que recusou US$ 40 milhões (cerca de R$197 milhões) para lutar no UFC. Não sei para quantas lutas seriam. Ele apenas contou que rejeitou US$ 40 milhões. Não sei o que o motivaria a voltar, já que ele recusou essa quantidade de dinheiro dois anos atrás", declarou Cormier.