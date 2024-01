Brasileira Mayra Sheetara (à direita) vai disputar o cinturão peso-galo - (Foto: Reprodução)

Brasileira Mayra Sheetara (à direita) vai disputar o cinturão peso-galo (Foto: Reprodução)

Publicado 20/01/2024 19:00 | Atualizado 20/01/2024 19:35

Neste sábado (20), no card do UFC 297, que será realizado em Toronto, no Canadá, o Brasil pode ganhar mais um cinturão no UFC. Número 3 do ranking peso-galo feminino, Mayra Bueno Silva, a Sheetara, enfrenta a número 2, Raquel Pennington, pelo título da divisão. O cinturão está vago desde a aposentadoria de Amanda Nunes, em junho do ano passado.



Mineira de Uberlândia, Mayra Sheetara (10v-2d-1e-1NC) chega pela primeira vez a uma disputa de título no UFC. Contratada no Contender Series Brasil, em 2018, ela está invicta desde que subiu do peso-mosca, emplacando três vitórias e um “No Contest” (luta sem resultado) na categoria.



Ela conquistou notáveis vitórias por finalização contra Lina Lansberg, Stephanie Egger e Mara Romero Borella. Sheetara espera se juntar neste sábado a Alexandre Pantoja e Alex Poatan na lista de atuais campeões brasileiros do UFC.



Do outro lado do octógono, estará uma lutadora experiente. Ex-desafiante ao título, a americana Raquel Pennington (15v-8d) está numa sequência de cinco vitórias consecutivas e tem vitórias sobre nomes como a ex-campeã Miesha Tate e a brasileira Ketlen Vieira.

Leia Mais Adeus, Diego Braga! Despedida tem presença de Anderson Silva, amigos e família

CMSystem fecha parceria com plano de saúde para atendimento de seus atletas

Promessa do Brasil fará estreia no Europeu de Jiu-Jitsu, na França

Cinturão peso-médio em disputa na luta principal



O cinturão peso-galo não será o único em disputa neste sábado, no UFC 297. No peso-médio, o campeão Sean Strickland e o número 2 do ranking da divisão, Dricus Du Plessis, finalmente se encontram e procuram entregar uma luta pelo título inesquecível. O cinturão peso-galo não será o único em disputa neste sábado, no UFC 297. No peso-médio, o campeão Sean Strickland e o número 2 do ranking da divisão, Dricus Du Plessis, finalmente se encontram e procuram entregar uma luta pelo título inesquecível.

Sean Strickland vai defender seu cinturão peso-médio contra Du Plessis no main event (Foto: Reprodução)

Sean Strickland (28v-5d) vem de sua impressionante vitória pelo título dos médios do UFC sobre Israel Adesanya, em setembro do ano passado. Um striker implacável, ele também conquistou vitórias sobre Jack Hermansson, Uriah Hall e Brendan Allen. Strickland agora pretende garantir sua primeira defesa de título e se tornar o primeiro lutador a derrotar Du Plessis no UFC.



Dricus Du Plessis (20v-2d) planeja destronar Strickland conquistando sua nona vitória consecutiva. Invicto desde 2019, ele conquistou vitórias emocionantes sobre Robert Whittaker, Derek Brunson e Darren Till. Du Plessis agora busca mais um resultado de destaque para realizar seu sonho de conquistar o cinturão no UFC.



Outras duas brasileiras em ação no card do UFC 297



Além de Mayra Sheetara, mais duas brasileiras entrarão no octógono em Toronto, no Canadá. Polyana Viana e Priscila Cachoeira vão enfrentar atletas da casa no UFC 297. No peso-palha, Polyana (13v-6d) enfrenta a finalizadora Gillian Robertson (12v-8d), e na segunda luta da noite, no peso-mosca, Priscila (12v-5d) mede forças com Jasmine Jasudavicius (9v-3d).



CARD COMPLETO:



UFC 297

Toronto, no Canadá

Sábado, 20 de janeiro de 2024



Card principal (00h, horário de Brasília)

Cinturão peso-médio: Sean Strickland x Dricus Du Plessis

Cinturão peso-galo: Raquel Pennington x Mayra Sheetara

Peso meio-médio: Neil Magny x Mike Malott

Peso-médio: Chris Curtis x Marc-Andre Barriault

Peso-pena: Arnold Allen x Movsar Evloev



Card preliminar (20h30, horário de Brasília)

Peso-galo: Brad Katona x Garrett Armfield

Peso-pena: Charles Jourdain x Sean Woodson

Peso-galo: Serhiy Sidey x Ramon Taveras

Peso-palha: Gillian Robertson x Polyana Viana

Peso meio-médio: Yohan Lainesse x Sam Patterson

Peso-mosca: Jasmine Jasudavicius x Priscila Cachoeira

Peso-mosca: Malcolm Gordon x Jimmy Flick

Sean Strickland (28v-5d) vem de sua impressionante vitória pelo título dos médios do UFC sobre Israel Adesanya, em setembro do ano passado. Um striker implacável, ele também conquistou vitórias sobre Jack Hermansson, Uriah Hall e Brendan Allen. Strickland agora pretende garantir sua primeira defesa de título e se tornar o primeiro lutador a derrotar Du Plessis no UFC.Dricus Du Plessis (20v-2d) planeja destronar Strickland conquistando sua nona vitória consecutiva. Invicto desde 2019, ele conquistou vitórias emocionantes sobre Robert Whittaker, Derek Brunson e Darren Till. Du Plessis agora busca mais um resultado de destaque para realizar seu sonho de conquistar o cinturão no UFC.Além de Mayra Sheetara, mais duas brasileiras entrarão no octógono em Toronto, no Canadá. Polyana Viana e Priscila Cachoeira vão enfrentar atletas da casa no UFC 297. No peso-palha, Polyana (13v-6d) enfrenta a finalizadora Gillian Robertson (12v-8d), e na segunda luta da noite, no peso-mosca, Priscila (12v-5d) mede forças com Jasmine Jasudavicius (9v-3d).Cinturão peso-médio: Sean Strickland x Dricus Du PlessisCinturão peso-galo: Raquel Pennington x Mayra SheetaraPeso meio-médio: Neil Magny x Mike MalottPeso-médio: Chris Curtis x Marc-Andre BarriaultPeso-pena: Arnold Allen x Movsar EvloevPeso-galo: Brad Katona x Garrett ArmfieldPeso-pena: Charles Jourdain x Sean WoodsonPeso-galo: Serhiy Sidey x Ramon TaverasPeso-palha: Gillian Robertson x Polyana VianaPeso meio-médio: Yohan Lainesse x Sam PattersonPeso-mosca: Jasmine Jasudavicius x Priscila CachoeiraPeso-mosca: Malcolm Gordon x Jimmy Flick