Daniel Azevedo e Diego Silva, de Ares Gavazza e Prime Team, venceram passagens (Foto: MBS Lutas)

Publicado 21/01/2024 09:00

Encerrado em outubro do ano passado, o Circuito Nacional Mineirinho de Jiu-Jitsu - organizado por CBJJD e FJJD-Rio - distribuiu dez passagens internacionais para os melhores do ranking 2022/23. Os atletas premiados vão disputar o Europeu 2024 da ISBJJA, programado para Coimbra, em Portugal.



Entre os premiados, quatro atletas representam a equipe Prime Team, enquanto outros dois a Double Five. Professor da Prime, o faixa-preta Juan Lopes classificou 2023 como um ano de afirmação do time e celebrou o resultado positivo no Circuito Nacional Mineirinho.



"Acho que o último ano foi de afirmação da nossa equipe. Nos anos anteriores a gente oscilou nas primeiras posições, mas em 2023 vencemos praticamente todas as etapas, tanto no kids como no geral (juvenil/adulto/master), então acho que conseguimos mostrar nosso crescimento com resultados positivos", afirmou Juan, que completou:



"O bom resultado vem da constância, por isso a importância de lutar todas as etapas do Circuito, da primeira até a última, e assim pontuar ao máximo. Quem tiver essa constância será premiado(a) no final. E com as passagens internacionais, a gente consegue incentivar os alunos a seguirem lutando".