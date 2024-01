Maria Luiza brilhou com ouro duplo no último Mundial da CBJJE - (Foto: Reprodução)

Maria Luiza brilhou com ouro duplo no último Mundial da CBJJE (Foto: Reprodução)

Publicado 22/01/2024 07:30 | Atualizado 22/01/2024 12:37

Apesar do pouco tempo como faixa-preta - cerca de seis meses -, a jovem Maria Luiza Nunes, representante da Almeida JJ, vem conquistando ótimos resultados. Entre eles, ela faturou o ouro duplo no Mundial 2023 da CBJJE, um dos principais torneios de Jiu-Jitsu do país e que teve a sua última edição realizada em outubro do ano passado.



"Representou muito para mim vencer peso e absoluto no Mundial da CBJJE. Eu tive lutas duríssimas, onde pude apresentar um pouco do que venho treinando, ter uma boa performance e mostrar que estou no caminho certo. Além disso, tem toda a valorização que a Confederação proporciona aos atletas, com estrutura, mídia, premiação… Tudo que só agrega na nossa carreira", disse Maria Luiza, que completou:



"A CBJJE agrega aos atletas e à comunidade do Jiu-Jitsu como um todo, trazendo visibilidade e proporcionando competições de alto nível aqui no Brasil. Isso só faz o esporte crescer e incentiva a gente, atletas, a competir".