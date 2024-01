Guilherme Lambertucci chega motivado para mais uma temporada pelo BJJ Storm - (Foto: Reprodução)

Guilherme Lambertucci chega motivado para mais uma temporada pelo BJJ Storm (Foto: Reprodução)

Publicado 22/01/2024 09:00

Um dos destaques do BJJ Storm no ano passado, sendo campeão em mais de uma etapa, o faixa-preta Guilherme Lambertucci quer manter alto o nível em 2024 em busca de mais títulos para a sua coleção.



Motivado, o atleta da Gracie Barra comentou sobre os seus planos para esta temporada. Entre eles, Guilherme Lambertucci quer lutar o BJJ Storm Contest, evento de lutas casadas da organização que chegará à sua quarta edição no dia 27 de abril, em Minas Gerais.



"Neste ano eu quero disputar o Contest! Eles chegaram com o pé na porta, sendo um dos eventos mais relevantes do estado (MG). Acredito que o BJJ Storm vai se tornar um dos maiores eventos do Brasil e quero estar presente desde já", afirmou o faixa-preta.