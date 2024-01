Campeonato Mineiro terá seis etapas em 2024 e Festival Kids como atração especial - (Foto: LMJJ)

Publicado 23/01/2024 10:00 | Atualizado 23/01/2024 14:53

Falta pouco para a abertura da temporada 2024 da LMJJ, que após o sucesso no ano passado, dará seu pontapé inicial nos dias 3 e 4 de fevereiro, em Visconde do Rio Branco-MG, com a 1ª etapa do Campeonato Mineiro de Jiu-Jitsu - Gi & No-Gi.



Com as inscrições abertas até o dia 28/01, através do site www.lmjj.com.br, o evento será dividido em No-Gi, adulto e master no sábado (3), enquanto no domingo (4) acontecerão as disputas do pré-mirim ao juvenil.



Outra atração no domingo vai ser o Festival Kids, voltado apenas para crianças de até 9 anos de idade. Diretor de arbitragem da Liga Mineira de Jiu-Jitsu (LMJJ), o faixa-preta Max Leonardo explicou sobre a atividade:



"É um festival destinado para crianças que não estão habituadas com o sistema competitivo, que começaram a treinar há pouco tempo e ainda tem algum medo de lutar. Nossa proposta é introduzir elas no circuito de competições de uma forma totalmente diferente, com atividades lúdicas, bastante carinho, cuidado e medalhas de ouro para todo mundo", afirmou Max.



Diferente de 2023, quando realizou quatro etapas, neste ano a LMJJ fará seis eventos, com edições em março, maio, julho, setembro e novembro, além da promessa de muitas novidades.