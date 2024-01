Amanda Nunes é ex-campeã peso-galo e peso-pena do Ultimate - (Foto: Divulgação UFC)

Amanda Nunes é ex-campeã peso-galo e peso-pena do Ultimate(Foto: Divulgação UFC)

Publicado 23/01/2024 16:00 | Atualizado 23/01/2024 16:44

Considerada por muitos o maior nome da história do MMA feminino, Amanda Nunes acompanhou de perto a consagração da nova campeã peso-galo do Ultimate, categoria onde reinou por anos. No último sábado (20), a brasileira esteve presente na Scotiabank Arena, no Canadá, local onde foi realizado o UFC 297, e viu a coroação de Raquel Pennington como nova dona do título da divisão após vitória na decisão unânime dos jurados sobre Mayra Sheetara.



O fato de ter visto tão de perto uma disputa envolvendo uma categoria e um cinturão que já foi seu por um longo período pode ter dado o combustível suficiente para Amanda Nunes deixar de lado a aposentadoria. Em entrevista concedida a repórter Megan Olivi durante a transmissão oficial do UFC 297, a brasileira relatou como foi ter acompanhado o surgimento de uma nova campeã na categoria peso-galo feminino.



"Eu fiquei nervosa (assistindo à disputa de cinturão entre Pennington e Sheetara). Não sei por que, mas fiquei muito nervosa. Foram sentimentos mistos. Eu fiquei feliz e triste. Quando vi ‘Rocky’ (Pennington) com o cinturão, achei ok. Não fiquei com raiva ou nada do tipo. Acho que tomei a decisão certa me aposentando, descansando um pouco. Cuidando das bebês. Não poderia deixar Nina (Nunes, sua esposa) sozinha com as duas bebês. Minha vida inteira foi ligada à luta, então eu não pude curtir meus 20 anos. Agora tenho 35 e posso voltar ao Brasil, ficar com meus amigos e família", relatou.



Por mais que tenha falado das vantagens envolvendo a aposentadoria, onde vem se dedicando mais à família e aproveitando mais da vida, Amanda Nunes foi questionada sobre um possível retorno ao UFC e não descartou a possibilidade, afirmando, inclusive, que ainda "se sente como uma campeã".



"Ainda estou jovem. Nunca sabemos o que pode acontecer. Tenho muitas coisas para fazer. Preciso resolver muitas coisas em casa ainda e depois ver o que acontece. (…) Sou uma lutadora e esse é meu trabalho. Eu gosto de não precisar estar na academia todo dia e ter uma vida normal, poder ficar de preguiça em casa. Não consigo ser preguiçosa como lutadora. Mas ainda estou saudável e poderosa, inteligente, pensando como uma campeã. Ainda me sinto campeã, então vamos ver", finalizou.