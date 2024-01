Clayton Mangueira foi diagnosticado com rabdomiólise e falou a respeito - (Foto: IBJJF)

Clayton Mangueira foi diagnosticado com rabdomiólise e falou a respeito (Foto: IBJJF)

Publicado 25/01/2024 07:00 | Atualizado 25/01/2024 18:10

Fundador da equipe CMT12, em Bangu, Rio de Janeiro, além de atuante em projetos sociais - inclusive homenageado no Prêmio Melhores do Ano nas Artes Marciais 2023 -, o experiente Clayton Mangueira, faixa-preta e multicampeão de Jiu-Jitsu, vem travando uma importante batalha, mas fora do tatame.



Diagnosticado com rabdomiólise no ano passado, uma síndrome clínica que envolve a ruptura do tecido muscular esquelético, Clayton Mangueira segue focado no tratamento, porém aproveitou para deixar uma mensagem especial para todos os atletas sobre a importância de cuidar da sua saúde em meio a busca por títulos.



"Durante o ano de 2022 eu já sentia que o meu corpo estava me avisando, percebi que não estava legal, com muitas lesões, mas por conta do amor pelo Jiu-Jitsu decidi começar 2023 com tudo. E aí eu não tive tempo direito de me recuperar, muitos eventos em sequência, o corpo não descansa e, em dezembro passado, meu corpo parou de vez, não conseguia nem andar...", contou o faixa-preta, que prosseguiu:



"Ao perceber a situação, fui no médico e diagnosticado com rabdomiólise, um caso sério. Acabei internado rapidamente, não tive Natal nem Ano Novo para me recuperar, porém me cuidei, superei ainda uma lesão aguda renal, entre outros problemas, tudo isso devido ao fato de eu ter levado o meu corpo ao extremo, segundo a médica relatou".