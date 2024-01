Rafael quer vingar revés sofrido para adversário ainda em 2016 - (Foto: Reprodução)

Publicado 26/01/2024 10:00 | Atualizado 26/01/2024 12:10

Quase oito anos depois de seu primeiro revés no MMA profissional, Rafael "Mini Man" terá a oportunidade de devolver a derrota para o algoz daquela oportunidade. Neste sábado (27/1), o atleta da CMSystem vai reencontrar Fernando "Ben 10", pelos pesos-galos, no LFA 175, em Cajamar, na Grande São Paulo.



No primeiro encontro entre ele, no final de 2016, "Ben 10" levou a melhor em uma decisão dividida. Para "Mini Man", aquele duelo não vale de parâmetro, tendo em vista que ambos evoluíram e hoje são lutadores completamente diferentes.



"Sou outra pessoa, totalmente diferente daquele de 2016. Sem querer tirar os méritos dele, naquela época eu treinava sozinho na roça, só tinha o Jiu-Jitsu. Hoje estou na melhor equipe do Brasil e numa das melhores do mundo, tenho um alto nível no Muay Thai e no Wrestling. Não dá nem para comparar", destaca.



Rafael "Mini Man" acredita que, diferentemente da primeira luta, que teve três rounds completos, a revanche deve ser definida sem que os jurados entrem em ação. Ele também espera que uma vitória seja o seu passaporte para o UFC.



"Espero uma luta intensa e acredito que deve ser definida com um nocaute ou finalização. Não tem ninguém que eu queira enfrentar mais do que ele. Hoje ele é o número 1 do ranking e eu vou para tomar essa capa dele. Sem sombra de dúvida, com mais este passo eu confirmo que mereço ir direto para o UFC", projeta.